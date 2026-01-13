平野レミ、かつて名コンビ組んだ久米宏さんを追悼「いつか一緒に天国で楽しくラジオ番組をやりたいね」

料理愛好家の平野レミが１３日にスポーツ報知の取材に応じ、かつてラジオ番組で共演したキャスター・久米宏さんを追悼した。

ＴＢＳのラジオ番組「それ行け！歌謡曲」のコーナー「ミュージックキャラバン」で名コンビだった２人。平野は当時について「楽しみながら仕事ができていた。久米さんはディレクターとは政治の話をしてたけど、私とはくだらない話ばっかりだった。いつか一緒に天国で楽しくラジオ番組をやりたいね」と寂しがった。

番組では、暴走する平野を久米さんが止めようとするあまり「メガネを３つも壊された」という。「番組が終わったら千鳥ヶ淵でボートに乗ったり、一緒にプールへ行ったりしたなあ」と懐かしんだ。

平野の夫で２０１９年に亡くなったイラストレーター・和田誠さんとは麻雀仲間だった。和田さんはテレビ番組での平野が印象に残り、友人の久米さんに相談。久米さんは「あの女だけは紹介できない」と断ったが、その後２人が出会うきっかけになった。平野は「久米さんを知ってたから、和田さんと結婚できたのかもしれない」と回想した。

久米さんとは数十年会っておらず、２４年に電話で話したのが最後。「もっといっぱいしゃべりたかった。いつまでも元気でいてほしかった」としのんだ。