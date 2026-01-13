沖縄・金武町でキャンプ中のＪ２北海道コンサドーレ札幌は１３日、２部練習で２日目を終えた。横浜ＦＣへの期限付き移籍から３年ぶりに復帰したＤＦ福森晃斗（３３）と、１年半の期限付き移籍期間を終え、札幌で勝負することを決めたＦＷ大森真吾（２４）が、今季に向けた決意を語った。

２０度に迫る気温の中で行われた練習後、終始険しい表情で、大森が今年にかける思いを口にした。プロ４年目の今季、札幌に戻ることを迷わずに決断した。「（他の選択肢は）考えなかった。ここで勝負しようと強い意思を持って戻ってきた」と語気を強めた。２４年８月以来、２季ぶりに赤黒のユニホームで戦う。「とにかく試合に出て活躍する。それ以外ない。それだけ」と更に声を大にした。

２４年８月に移籍したＪ３北九州では７試合、昨季はＪ２山形で４試合に出場。１１試合中先発は一度のみ。得点は挙げられなかった。「普通に実力不足で試合に出られてないので。成長したかと言われたら分からない」。不本意な思いの中も、信念だけはぶらさずに来た。「自分の中で『やれる』って気持ちはなくさないように今までやってきた。試合に出られなさすぎて折れそうなこともあったが、そこは折れずにやってきた」。

どんな状況でも前を向いて過ごしてきた日々は今年、結果へと変えなければいけない覚悟でいる。「僕も４年目で時間もそろそろ限られてくる。結果を残せるか残せないかの世界なので。そういう領域に入ったなという風には思ってます」と決意を示した。

生き残りのために、何より結果にこだわる。「ポストプレーは１つ自分の特長として出したいが、ＦＷなんで点を決めてる選手が試合には出ると思う。そこで負けないようにやっていきたい」。２年前のキャンプでは実戦７試合で８得点を挙げながら、開幕直前に負傷する悔しさを味わった。同じ沖縄の地からアピールを続け、最良の道を切り開きに行く。（砂田 秀人）