¡¡¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤Î¿ÉË·¼£Ïº»á¡Ê£¶£¹¡Ë¤¬£±£²Æü¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡Ö¿ÉË·¼£Ïº¥º¡¼¥à¡¡¤½¤³¤Þ¤Ç¸À¤¦¤«¡ª¡×¤Ç¡¢ÇÙ¤¬¤ó¤Î¤¿¤á£¸£±ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿µ×ÊÆ¹¨¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÀèÇÚ¤Ç¤¢¤ëµ×ÊÆ¤µ¤ó¤Îë¾Êó¤Ë¿ÉË·»á¤Ï¡Ö¤½¤ê¤ã¤¢»ä¤âÇ¯¼è¤ë¤ï¤±¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡£¤µ¤é¤Ëµ×ÊÆ¤µ¤ó¤ÎÇ¯Îð¤òÊ¹¤¡Öµ×ÊÆ¤µ¤ó¡¢£¸£±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤À¡×¤È¶Ã¤¤¤¿¡£
¡Ö¿ÉË·¼£Ïº¥º¡¼¥à¡¡¤½¤³¤Þ¤Ç¸À¤¦¤«¡ª¡×¤Ï¸½ºß¡¢·î¡ÁÌÚÍË¤Î¸á¸å£³»þ£³£°Ê¬¤«¤éÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢£²£°£±£²Ç¯£´·î¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿»þ¤ÏÅÚÍË¸á¸å£±»þ¤«¤é¤ÎÊüÁ÷¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¿ÉË·»á¤Ï¡Ö¶É¤Î¿Í¤Ë¡Ø¤¹¤¤¤Þ¤»¤ó¡¢¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ã¤ÆÎ¢¡ÊÈÖÁÈ¡Ë¤Ï¡©¡Ù¡Ê¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤é¡Ë¡ØÎ¢¤Ï¤Ç¤¹¤Í¡¢£Ô£Â£Ó¤¬µ×ÊÆ¤µ¤ó¤ÇÊ¸²½ÊüÁ÷¤¬¤ß¤Î¤â¤ó¤¿¤µ¤ó¡Ù¡£¥¨¡¼¥Ã¡ª¡¡¤Ê¤ó¤Á¤å¤¦ÏÈ¤ò¤µ¤¹¤ó¤À¡¢¥ª¥ì¤Ë¡Ä¤È»×¤Ã¤Æ¡£Á´Á³ÃÎ¤é¤º¤ËÍè¤Æ¡×¡£
¡¡¤·¤«¤â¿ÉË·»á¤ÎÁ°Ç¤¤Ï¸Î¾®ÁÒÃÒ¾¼¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¿ÉË·»á¤Ï¡Öµ¤¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤ß¤¿¤é¾®ÁÒ¤µ¤óË´¤¯¤Ê¤é¤ì¡¢µ×ÊÆ¤µ¤óË´¤¯¤Ê¤é¤ì¡¢¤ß¤Î¤â¤ó¤¿¤µ¤ó¤âË´¤¯¤Ê¤é¤ì¡£¥¢¡¼¡¢¼¡¥ª¥ì¤À¡ª¡¡¤Ò¤·¤Ò¤·¤½¤ì¤òº£Æü´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¾éÃÌ¸ò¤¸¤ê¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡µ×ÊÆ¤µ¤ó¤Î¸ùÀÓ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Ñµ×ÊÆ¹¨¤È¤¤¤¦¿Í¤ÏÆÃÊÌ¤Ç¤·¤¿¡£²¿¤¬ÆÃÊÌ¤«¤È¸À¤¦¤È¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÆüËÜ¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÊÑ¤¨¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¡¢µ×ÊÆ¤µ¤ó¤¬»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤¿¡Ö¥Ë¥å¡¼¥¹¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ç¤Î¸ùÀÓ¤ò¾Î»¿¡£¡ÖÆüËÜ¤Ç¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬Ã¸¡¹¤ÈÆÉ¤ß¾å¤²¤ë¥Ë¥å¡¼¥¹¤òº¬Äì¤«¤é°ú¤Ã¤¯¤êÊÖ¤·¤¿¤Î¤Ïµ×ÊÆ¹¨¤À¤Ã¤¿¡¢¤È¤¤¤¦É¾²Á¤ò»ä¤Ï¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤Æ¡×¡£
¡¡¿ÉË·»á¤¬Âçºå¡¦ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¤Î¶É¥¢¥Ê»þÂå¤ËÍ¼Êý¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï£±£¹£¹£°Ç¯¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¡Öµ×ÊÆ¤µ¤ó¤¬¡Ø¥Ë¥å¡¼¥¹¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Ù¤ò»Ï¤á¤¿¤Î¤¬£¸£µÇ¯¤°¤é¤¤¤«¤Ê¡©¡¡»ä¤Ê¤ó¤«¡¢µ×ÊÆ¹¨¤µ¤ó¤¬¤Ä¤¯¤Ã¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Î±Æ¶Á¤ò¡¢¼«Ê¬¤Ç¤â¤¿¤Ö¤ó¼õ¤±¤Æ¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È¤¤¤¦µ¤¤Ï¤·¤Þ¤¹¡×¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¤À¤«¤é¡¢¤â¤·µ×ÊÆ¹¨¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤ï¤¿¤¯¤·¤¬¤¤¤¤Ê¤ê¤À¤Ã¤¿¤é·ë¹½ÈãÈ½¤â¤¢¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Ê¤ó¤À¤±¤É¤â¡¢Àè¤Ëµ×ÊÆ¤µ¤ó¤¬¤¤¤í¤ó¤ÊÈãÈ½¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¿¤ó¤Ç¡¢¤½¤Î¤ª¤«¤²¤ÇÊÌ¤Ë»ä¤Ï¡¢¤Þ¤¢ÈãÈ½¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢»ä¤Î¤È¤³¤í¤Ë¤ÏÊ¹¤³¤¨¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£