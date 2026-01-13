ラグビーリーグワン１部・静岡ブルーレヴズは１７日、ホームの静岡・ヤマハスタジアムで相模原を迎え撃つ。

この試合では、地元・磐田市内の中学２年生の「一斉観戦」が予定されている。２０２４年から続いているイベントに向けて、磐田市はラグビー講座を企画。ブルーレヴズの田井中亮範・育成普及部長が１３日、磐田市立向陽中を訪問し、２年生約８０人に簡単なラグビー教室と、応援練習を行った。

田井中部長は「得点の取り方」や「前にパスができない」などの基本ルールを説明。昨シーズンの試合のハイライト動画が上映されると、生徒たちは食い入るようにスクリーンを見つめた。南アフリカ代表のクワッガ・スミスや、昨季新人賞の北村瞬太郎ら、チームの注目選手も紹介され、最後に全員で「ゴー！ゴー！レヴズ！」と声をそろえて練習した。

現在、レヴズは３連敗中。相模原戦は重要な試合になる。講座に聞き入った永田こころさんは「ラグビーに興味がわいてきました。試合では大声を出して応援します。絶対に勝たせます！」と宣言。田井中部長は「スクラムで押し勝ったときも、拍手や歓声で盛り上がってください。選手も元気が出ます」と呼びかけていた。