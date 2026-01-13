

ISSIN選手(20) 二十歳の集い 岡山・北区

「成人の日」の12日、多くの「二十歳」が門出を祝いました。2025年に「世界一」の称号を手にした岡山市出身のダンサーも決意を新たにしました。

11日に行われた岡山市の二十歳の集い。門出の日を迎えた7100人余りのうちの1人がブレイキンのISSIN選手です。

DJが流す音楽に即興で合わせて技を競い合うダンスバトル、「ブレイキン」で活躍するISSIN選手。高い身体能力で会場を沸かせ、世界で最も勢いのあるダンサーの一人です。

1月5日、ISSIN選手は岡山市内のスタジオで初練習を行いました。

（岡山市出身／ISSIN選手［20］）

「12月30日に（岡山に）帰ってきた。みんなと会って親戚とも会って、また当分会えなくなるねって。（Q.お酒もたしなめるように？）そうですね……疲れましたね……」

そのせいか、この日の練習では少し様子が……

（岡山市出身／ISSIN選手）

「きつい！ 疲れすぎじゃない？ 遊び過ぎたっす。年明けだらだらし過ぎた。もう早く集中しないと」

年末年始は二十歳らしく楽しんだ様子のISSIN選手。2025年は飛躍の1年となりました。

2025年11月、世界で最も大きな大会の一つ、「Red Bull BCOne」に出場したISSIN選手。9年ぶりの日本開催となった大会で日本人男子史上3人目となる優勝を果たし、「世界一」の座をつかみました。

（岡山市出身／ISSIN選手）

「本当に小さいころから『BCOne 優勝したい』って言っていたので、やっと一つの夢をかなえられたというのもあるし、オリンピック行けなかったのを唯一心の穴を埋められるのそこくらいかなって思っていて」

2024年のパリオリンピックで初めて採用され話題を集めたブレイキン。当時高校生だったISSIN選手も初代日本代表を狙い予選に出場しましたが、あと1勝というところで惜しくも敗退。その切符を逃しました。

オリンピック予選のリベンジの思いも乗せて臨んだ2025年のBCOne。初戦の相手はオリンピック予選で敗れた因縁の相手、カザフスタンのアミール選手でした。

（岡山市出身／ISSIN選手）

「（初戦からだいぶかかってた）エンジンかかりまくりでした。1発目から一番意識していた人なので、オリンピックへこの人に勝ったら行けるっていうところで負けた人でもあるし、この人に勝てたら俺はきょう優勝できるって感覚的に思っていた」

見事、リベンジを果たしたISSIN選手。勢いそのまま優勝をつかみました。

（岡山市出身／ISSIN選手）

「（オリンピック予選は）こんだけやって負けるのかみたいな、じゃあもっとやんないとっていう気持ちもあったから、準備期間の段階では満足しなくなったしもっと必要があるかもって。もうポジティブに考えるしかないので、いい経験ができて成長できたかな」

オリンピック予選での敗退から1年半。成長したのは、ダンスだけではありません。

（岡山市出身／ISSIN選手）

「（Q.英語が上手くなって……）そうですね。英語はけっこう勉強はしていないんですけど、いろんな人に喋りかけて（外国の）友達とかにもわざと連絡、用ないのに連絡とかしていたら少しずつ上達はしていっていますね」

世界での戦いを重ね、ダンスも語学も成長し、二十歳を迎えたISSIN選手。まだまだ上を見据えています。

（岡山市出身／ISSIN選手）

「正直そんなに浸っている暇はないというか、もう今年始まっちゃったし、次に向けてやんないとなあと思っているし、50年先、100年先僕のダンスがずっと人の記憶から忘れられないようなダンスをしたい」

そんなISSIN選手。2026年の二十歳の集いでは式典の中でパフォーマンスを披露することが決まりました。

（岡山市出身／ISSIN選手）

「正直まだまだだと思っているからあまり言わないけど、中学生か高校生の時『二十歳までになりたいこと』みたいなのを書く授業があって、そういう時に毎回『成人式の時には普通に出席したくない』って書いていて、みんなとは違う成人式を迎えたいって、みんなの前で踊れるのはうれしいなと思います」

二十歳の集いの当日。友人たちとの再会を楽しんだISSIN選手はパフォーマンスの準備に入ります。そして「世界一」のダンスで会場を沸かせました。

（岡山市出身／ISSIN選手）

「こうやって岡山の同世代の子たちにブレイクダンスを知らない人たちがもしいたら見せられたから、知ってもらえたっていう機会が作れて僕のダンスを見せられたのはめっちゃうれしい。きょうの僕のダンスが忘れられないって思ってくれていたらうれしいし、それを継続的にやっていきたいと思います」