

萩本亜紀也（結木滉星）（C）テレビ朝日

俳優の結木滉星が、テレビ朝日系の新木曜ドラマ『おコメの女−国税局資料調査課・雑国室−』（1月15日放送）の第2話にゲスト出演することが明らかになった。

本作は、松嶋菜々子がテレビ朝日系連続ドラマ初主演を務める痛快エンターテインメント。舞台は「税務調査最後の砦」と称される東京国税局資料調査課、通称「コメ」。結木は、1月15日放送予定の第2話において、物語の鍵を握る老舗和菓子店「福はぎ庵」の店主・萩本亜紀也を演じる。

結木が演じる亜紀也は、先代の味と製法を頑なに守り続ける生真面目な職人気質の人物。経営難に陥りながらも自身の信念を曲げない、芯の強いキャラクターだ。劇中では、亡き先代の跡を継いだ亜紀也と、新感覚スイーツ店を立ち上げた双子の弟・莉杏（上村海成）との間で生じる、激しい兄弟間のトラブルが描かれる。

物語は、SNSでの誹謗中傷や店舗の閑散化に悩む本家の亜紀也が、対照的に若者や観光客で賑わう弟の店に対し、「親父が店のために蓄えた金を使い込むやつは許さない」と強い敵意を剥き出しにすることから加速する。この兄弟の確執が「福はぎ庵」の脱税疑惑へと繋がり、松嶋演じる米田正子ら「ザッコク（複雑国税事案処理室）」のメンバーによる調査の対象となっていく。

『おコメの女−国税局資料調査課・雑国室−』は毎週木曜よる9時から放送。結木がゲスト出演する第2話は、1月15日に放送される。