通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間６．８％付近、円安進行も需要は依然低い 通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間６．８％付近、円安進行も需要は依然低い

USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD

1WK 6.84 5.01 5.97 5.90

1MO 8.28 5.48 7.10 6.33

3MO 8.66 5.58 7.57 6.48

6MO 8.99 5.85 8.00 6.98

9MO 9.17 6.11 8.29 7.32

1YR 9.29 6.34 8.47 7.58





GBP/JPY AUD/USD USD/CHF

1WK 6.32 6.56 6.08

1MO 7.58 7.53 6.54

3MO 8.08 7.91 6.65

6MO 8.67 8.47 6.94

9MO 9.03 8.84 7.18

1YR 9.25 9.11 7.35

東京時間16:33現在 参考値



ロンドン序盤、ドル円１週間ボラティリティーは６．８４％と東京午前の６．４１％からやや上昇している。スポット市場で円安が進行、ドル円は159円の節目水準に接近している。ただ、値動きは定常的なペースにとどまっており、一気に大台乗せとなるような勢いはみられていない。短期的には節目水準ごとにオプション行使期限設定が集まっており、レンジ志向の注文が優勢とみられる。新たなヘッジ需要は限定的。

