米沢市の小野川温泉で冬の名物「かまくら」の制作が9日から始まり、青空のもと、温泉街の関係者がかまくらづくりに取り組みました。



米沢市の小野川温泉で9日から始まった名物の「かまくら」づくり。「かまくら」を作るための専用の風船を膨らませた後、風船に雪を付けて固めます。

入口部分を掘ってから風船をしぼませることで中に空洞ができ、「かまくら」の形ができます。



参加者「なかなか人生で無い体験をしていると思う めっちゃきつい」





小野川温泉では観光客に雪を楽しんでもらおうと、毎年この時期に「かまくら」を制作しています。名物は「かまくら」の中で味わう熱々のラーメンで、近くの飲食店に注文すると届けてもらえるサービスが人気です。小野川温泉旅館組合によりますと、今シーズンは雪不足に悩まされていましたが、8日までの大雪でかまくらづくりに必要な雪が確保できたということです。さらに、9日の好天で雪が解けて「しまる」ことで、より頑丈な「かまくら」ができそうだとしています。小野川温泉旅館組合 斎藤孝夫 組合長「ことしは雪が少ないので制作が危ぶまれていたが、ちょうどきのうおとといの雪で新鮮ないい質の雪が積もってくれた とても頑丈なかまくらができるコンディションになった。おもしろい楽しい体験になると思うのでぜひお越しいただきたい」「かまくら」の制作は16日まで続き、あわせて3つの「かまくら」が並びます。オープンは17日で、当日はセレモニーなどが行われる予定です。今後の天候にもよるものの、小野川温泉の「かまくら」は2月いっぱいまで楽しめそうだということです。