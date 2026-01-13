「16歳に見えない！」国立に現れたハーフ美女に注目 高校サッカー決勝を現地観戦「次の応援マネージャー」の声も
4人組ガールズボーカルグループ・美麗-Bi-ray-のメンバーEmiが12日、自身のインスタグラムを更新し、第104回全国高校サッカー選手権大会の決勝戦（神村学園-鹿島学園／国立競技場）を現地観戦したと報告した。
【写真】美しい！高校サッカー決勝を観戦した「美麗-Bi-ray-」メンバーのEmi
純白のアウターに身を包み決勝戦を見届けたEmiは、透き通るような白い肌を見せながら国立競技場のフィールドをバックにした写真を複数枚投稿。「快晴の国立競技場で行われた決勝戦、最後まで緊張感のある、迫力のある試合に心を打たれました！神村学園の皆様、本当におめでとうございます！」と、大会史上最多となる6万142人の観客が詰めかけた世紀の一戦を見届けたようだ。
フォロワーからは、「エミちゃんばり可愛い、、」「次の応援マネージャーはこの子で決まりっ！！！」「16歳には見えない！美人！」「応援サポーターになって応援歌歌って〜！」などの声が多数寄せられている。
Emiは、京都府出身の16歳。4人組ガールズボーカルグループ・美麗-Bi-ray-のメンバーで、4オクターブの豊かな音域と圧倒的な歌唱力、日本とロシアのハーフならではの抜群のビジュアルを武器に、幅広い世代から人気を集めている。
Emiの所属する美麗-Bi-ray-は昨年4月、デビュー前にして、ロサンゼルス・ドジャースの本拠地で行われたMLB公式戦で米国国歌を斉唱。日本人ガールズグループとしては異例の快挙を達成した。
また、デビュー曲『Butterfly』が、ハリウッド映画『BRIDE HARD』のタイアップ曲になるなど、世界と日本を舞台に声で背中を押す新世代ガールズボーカルグループとして注目を集めている。
【写真】美しい！高校サッカー決勝を観戦した「美麗-Bi-ray-」メンバーのEmi
純白のアウターに身を包み決勝戦を見届けたEmiは、透き通るような白い肌を見せながら国立競技場のフィールドをバックにした写真を複数枚投稿。「快晴の国立競技場で行われた決勝戦、最後まで緊張感のある、迫力のある試合に心を打たれました！神村学園の皆様、本当におめでとうございます！」と、大会史上最多となる6万142人の観客が詰めかけた世紀の一戦を見届けたようだ。
Emiは、京都府出身の16歳。4人組ガールズボーカルグループ・美麗-Bi-ray-のメンバーで、4オクターブの豊かな音域と圧倒的な歌唱力、日本とロシアのハーフならではの抜群のビジュアルを武器に、幅広い世代から人気を集めている。
Emiの所属する美麗-Bi-ray-は昨年4月、デビュー前にして、ロサンゼルス・ドジャースの本拠地で行われたMLB公式戦で米国国歌を斉唱。日本人ガールズグループとしては異例の快挙を達成した。
また、デビュー曲『Butterfly』が、ハリウッド映画『BRIDE HARD』のタイアップ曲になるなど、世界と日本を舞台に声で背中を押す新世代ガールズボーカルグループとして注目を集めている。