元TBSアナウンサーで、同局の人気音楽番組「ザ・ベストテン」司会や、テレビ朝日系「ニュースステーション」のキャスターとして知られる、久米宏（くめ・ひろし）さんが1日、肺がんのため亡くなった。81歳だった。所属事務所が13日、公式サイトを更新し、発表した。

久米さんは、1985年10月から「ニュースステーション」のメインキャスターを務めた。キレのあるトークに加え、ユーモアもあった。

1988年（昭63）10月19日だった。プロ野球の「10・19」に久米さんも少し関わっている。

この年の近鉄バファローズはシーズン最終日の10月19日を2位で迎えた。首位西武とのゲーム差は0・5。逆転優勝は、川崎でのロッテ戦ダブルヘッダー連勝のみという厳しい条件だった。

近鉄は第1試合で勝ち、迎えた第2試合。第2試合は8回表にブライアントが勝ち越しソロを放ち、Vへ大きく前進。ところが救援の阿波野秀幸が8回裏、高沢秀昭に同点ソロを浴び、試合は振り出しに戻った。

試合を中継していたテレビ朝日は、報道番組「ニュースステーション」の枠内でも急きょ放送を続けるなど、異例の対応を取った。

9回表2死二塁、近鉄の新井宏昌が強烈な三ゴロ。ロッテの三塁手水上善雄が冷静に一塁に投げ込みアウトにした。試合の実況を務めていたABC安部憲幸アナウンサー（17年4月に71歳で死去）は「止める！ 水上！ This is プロ野球〜！」と絶叫。続けて「まさに打ちも打ったり新井、よく止めた水上。白熱のゲームが好プレーを演出。9回表が終わりました川崎球場、4−4同点」と冷静に語った。この安部アナの「This is プロ野球〜！」は今では語り草となっている。

実はこの後に続きがある。「ニュースステーション」内での生中継だったため、画面が切り替わり、スタジオにいる久米さんが登場。「This is ニュースステーションでございます」と緊迫した場面でもユーモアを発揮していた。

その後、9回裏ロッテの攻撃で、阿波野の二塁へのけん制でのタッチプレーを巡り、ロッテ有藤監督が9分間の猛抗議。当時は試合時間が4時間を過ぎると新しいイニングに入らない規定があったため、これが遠因となり試合は延長10回4−4の引き分け。近鉄は目前にしていた逆転優勝を逃した。