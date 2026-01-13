『マイナビ presents The Performance』今年も開催決定！RIIZEら豪華第1弾ラインナップ発表

2024年4月に初めて開催され、累計11万人を動員し、数々の伝説的なステージを生み出してきたグローバルミュージックフェスティバル『マイナビ presents The Performance』が、2026年4月10日（金）〜12日（日）の3日間、Kアリーナ横浜にて開催されることが決定した。

4月10日（金）、その幕開けを飾るのは、2024年の『The Performance』で鮮烈なデビューを飾ったRIIZE。今年2月には、男性K-POPアーティスト最速となる東京ドーム3DAYS公演を予定。いまやドームアーティストにまで上り詰めた彼らが、再びこのステージに帰ってくる。

RIIZEは10日（金）、および11日（土）の2日間にわたって出演。初日の10日はツーマン企画。RIIZEと共に唯一無二のステージを創り上げるアーティストは誰なのか？ 続報に注目だ。

また4月11日（土）には、RIIZEに加え、昨年12月の約2年半ぶりとなるリリースで韓国でのチャート1位を記録するなど驚異の勢いを見せるVERIVERY、昨年開催した本イベントの登竜門『The Performance Zero』で圧巻のパフォーマンスを披露したSUPER★DRAGONの出演も決定している。

最終日となる4月12日（日）にも、音楽シーンの中心で活躍する多くのアーティストの出演が決定。

昨年発売された2枚のアルバムが米・Billboardのメインチャート「Hot 100」へのチャートインを果たすなど存在感を示し世界中を席巻しているATEEZ、昨年から代々木第一体育館での2DAYSを含む日本初のツアーを実施中で今年『The Performance』への待望の初出演を果たすNCT WISH。

ATEEZの弟分として韓国でのデビュー直後から注目を集めているxikers、2025年には新人賞7冠を達成するなど急速に人気を拡大し続けるHearts2Heartsが出演する。