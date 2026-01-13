U-21日本代表FW久米遥太(早稲田大)は選手権初出場から2年で代表入り「もっとできたという思いが強かった」開幕戦敗退後に芽生えた新たな意欲

U-21日本代表FW久米遥太(早稲田大)は選手権初出場から2年で代表入り「もっとできたという思いが強かった」開幕戦敗退後に芽生えた新たな意欲