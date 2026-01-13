スターマイカは２６年１１月期増収増益へ、リノベマンション需要継続で スターマイカは２６年１１月期増収増益へ、リノベマンション需要継続で

スター・マイカ・ホールディングス<2975.T>はこの日の取引終了後、２６年１１月期連結業績予想について売上高を８４７億１５００万円（前期比２２．５％増）、営業利益を９２億９８００万円（同２７．１％増）と発表した。配当予想は４５円（前期３７円）とした。



新築マンションの価格高騰や供給減少に伴うリノベーションマンションへの底堅い需要の継続を見込む。同時に発表した２５年１１月期決算は売上高が６９１億５８００万円（前の期比２３．８％増）、営業利益が７３億１４００万円（同３２．４％増）だった。中古分譲マンションの賃貸・販売を手掛ける主力のリノベマンション事業が好調だった。



出所：MINKABU PRESS