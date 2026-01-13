パンパシＨＤの１２月既存店売上高は４３カ月連続前年上回る パンパシＨＤの１２月既存店売上高は４３カ月連続前年上回る

パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス<7532.T>がこの日の取引終了後、２５年１２月度の販売高（速報）を発表しており、国内リテール事業の既存店売上高は前年同月比３．０％増と４３カ月連続で前年実績を上回った。



前年に比べて休日が１日少なかった影響がマイナス１．３％程度あったほか、温暖な気候が続いたことで冬の季節商品が伸び悩んだものの、顧客の消費行動の変化を捉えたｍａｊｉｃａアプリ会員限定のキャンペーンが奏功し、売り上げ増に寄与した。また、イベントの楽しみ方や余暇の過ごし方が多様化するなか、需要変化に対応した年末商戦が好調に推移したことも、食料品を中心に売り上げの伸長につながった。



出所：MINKABU PRESS