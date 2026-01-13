北九州MF矢田旭が現役引退…明大10番→名古屋帰還、4クラブに在籍「これからも自分らしく」
ギラヴァンツ北九州は13日、MF矢田旭が昨季限りで引退することが決まったと発表した。
名古屋U-18出身の矢田は明治大で10番を背負ったMF。2014年に名古屋グランパスに加入すると、すぐに頭角を表して2年目はJ1全34試合に出場したが、J2に降格した17年に出場機会を失い、後半戦から当時J2のジェフユナイテッド千葉に期限付き移籍した。翌18年から千葉に完全移籍し、主力として活躍。22年からはJ3の愛媛FC、24年から北九州でプレーしていた。
矢田はクラブを通じて「2025シーズンをもちまして、プロサッカー選手を引退することを決断いたしました。名古屋グランパス、ジェフユナイテッド市原・千葉、愛媛FC、ギラヴァンツ北九州と、プロサッカー選手として12年間、かけがえのない時間を過ごさせていただきました。7歳からサッカーを始め、サッカーを通して多くの成長と、たくさんの方々との出会いを与えてもらいました。これまでに指導していただいた方々、目標に向かって切磋琢磨したチームメイト、そしてどんな時も応援してくださったファン・サポーターの皆さま、本当にありがとうございました。そして、いつもそばで支えてくれた家族のみんな。心から感謝しています。これからも自分らしく歩んでいきたいと思います。本当にありがとうございました」とコメントしている。
