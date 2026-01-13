長崎キャプテンは山口蛍! 副キャプテンに2選手就任
V・ファーレン長崎は13日、J1百年構想リーグのキャプテン・副キャプテンを発表し、キャプテンは昨季に続いてMF山口蛍が務めることが決まったと発表した。
山口は昨季、キャプテンとしてJ1昇格に貢献していた。クラブを通じて「昨シーズンに引き続きキャプテンを務めます。これから先は、今まで以上に厳しい戦いとなりますが、J1の舞台で長崎の力を示せるようにメリハリのあるチームを目指していきます。新シーズンも一丸となって戦っていきましょう!」とコメントした。
副キャプテンには昨季途中に加入したMF翁長聖と守護神GK後藤雅明が新任された。翁長は「副キャプテンを任せてもらえることになりました。自分なりに役割を理解して行動し、チームの助けになれるように頑張ります」、後藤は「副キャプテンを務めることになりました。チームの勝利そして目標達成のために日々のトレーニングから全力で取り組んでいきます。そして、自分自身が今まで以上に成長しチームの力になれるよう頑張ります」とコメントしている。
