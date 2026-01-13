投信・基準価額騰落率ランキング 1月第1週（1月5日～1月9日）
1月第1週の上昇率ランキング1位と2位はテーマ型のインデックスファンドとなりました。1位の「ｅＭＡＸＩＳ Ｎｅｏドローン」の投資対象は日本を含む世界各国のドローン関連企業です。2位の「欧州防衛・航空宇宙株式インデックスファンド」の投資対象は欧州の「航空宇宙・防衛」産業グループに分類される銘柄群です。
下落ランキング上位ファンドの基準価額の主な下落要因は分配金の支払いによるものです。1位の「日本好配当リバランスオープン」は1400円、2位の「アメリカン・ニュー・ステージ・オープン」は800円、3位の「みずほ好配当日本株オープン（ノーロード型）」は1000円を期中に分配しています。
○上昇ランキング（ブル・ベア型ファンド除く）
1位 +17.79％ ｅＭＡＸＩＳ Ｎｅｏドローン
運用会社:三菱ＵＦＪアセットマネジメント
2位 +13.39％ 欧州防衛・航空宇宙株式インデックスファンド
運用会社:三菱ＵＦＪアセットマネジメント
3位 +11.90％ グローバル・スペース株式ファンド（１年決算型）
運用会社:アモーヴァ・アセットマネジメント
○下落ランキング（ブル・ベア型ファンド除く）
1位 -6.49％ 日本好配当リバランスオープン
運用会社:ＳＢＩ岡三アセットマネジメント
2位 -4.84％ アメリカン・ニュー・ステージ・オープン
運用会社:三菱ＵＦＪアセットマネジメント
3位 -4.84％ みずほ好配当日本株オープン（ノーロード型）
運用会社:ＳＯＭＰＯアセットマネジメント
株探ニュース