　1月13日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは330銘柄。東証終値比で上昇は140銘柄、下落は148銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は71銘柄。うち値上がりが41銘柄、値下がりは15銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は540円高と大幅高に買われている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の13日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。


△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <7776>　セルシード　　　　　366　　 +80（ +28.0%）
2位 <2743>　ピクセル　　　　　　2.5　　+0.5（ +25.0%）
3位 <5243>　ノート　　　　　　 2195　　+320（ +17.1%）
4位 <7746>　岡本硝子　　　　　580.4　 +79.4（ +15.8%）
5位 <4422>　ＶＮＸ　　　　　 1540.2　+182.2（ +13.4%）
6位 <9227>　マイクロ波　　　　 1145　　+125（ +12.3%）
7位 <4317>　レイ　　　　　　　　730　　 +71（ +10.8%）
8位 <3236>　プロパスト　　　　　336　　 +26（　+8.4%）
9位 <4082>　稀元素　　　　　　 2308　　+178（　+8.4%）
10位 <2975>　スターマイカ　　 1552.1　+118.1（　+8.2%）


▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <4598>　デルタフライ　　　　279　　 -92（ -24.8%）
2位 <4385>　メルカリ　　　　　 2540　-700.0（ -21.6%）
3位 <5721>　Ｓサイエンス　　　　169　　 -44（ -20.7%）
4位 <3562>　Ｎｏ．１　　　　　 2001　　-500（ -20.0%）
5位 <9168>　ライズＣＧ　　　　　695　　-150（ -17.8%）
6位 <3612>　ワールド　　　　　 2600　　-490（ -15.9%）
7位 <6085>　アーキテクツ　　　　390　　 -70（ -15.2%）
8位 <340A>　ジグザグ　　　　　　392　　 -51（ -11.5%）
9位 <6505>　東洋電　　　　　 1965.1　-205.9（　-9.5%）
10位 <3856>　Ａバランス　　　　　420　　 -36（　-7.9%）


△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <6506>　安川電　　　　　　 4965　　 +44（　+0.9%）
2位 <3697>　ＳＨＩＦＴ　　　　　989　　+8.7（　+0.9%）
3位 <4042>　東ソー　　　　　　 2489　 +20.5（　+0.8%）
4位 <6857>　アドテスト　　　　22144　　+159（　+0.7%）
5位 <1963>　日揮ＨＤ　　　　　 2113　 +14.5（　+0.7%）
6位 <9983>　ファストリ　　　　64210　　+390（　+0.6%）
7位 <6762>　ＴＤＫ　　　　　　 2115　 +12.5（　+0.6%）
8位 <6146>　ディスコ　　　　　57771　　+341（　+0.6%）
9位 <7013>　ＩＨＩ　　　　　　 3439　 +18.0（　+0.5%）
10位 <5406>　神戸鋼　　　　　　 2220　 +11.0（　+0.5%）


▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <4385>　メルカリ　　　　　 2540　-700.0（ -21.6%）
2位 <1605>　ＩＮＰＥＸ　　　　 3141　 -20.0（　-0.6%）
3位 <9005>　東急　　　　　　　 1810　　-9.5（　-0.5%）
4位 <3436>　ＳＵＭＣＯ　　　 1547.7　　-7.8（　-0.5%）
5位 <4043>　トクヤマ　　　　 4234.5　 -20.5（　-0.5%）
6位 <2914>　ＪＴ　　　　　　　 5776　　 -17（　-0.3%）
7位 <7261>　マツダ　　　　　　 1280　　-3.5（　-0.3%）
8位 <7272>　ヤマハ発　　　　　 1251　　-2.5（　-0.2%）
9位 <7974>　任天堂　　　　　　 9936　　 -14（　-0.1%）
10位 <9501>　東電ＨＤ　　　　　　721　　-1.0（　-0.1%）



※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

