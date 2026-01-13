[PTS]ナイトタイムセッション17時30分時点 上昇140銘柄・下落148銘柄（東証終値比）
1月13日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは330銘柄。東証終値比で上昇は140銘柄、下落は148銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は71銘柄。うち値上がりが41銘柄、値下がりは15銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は540円高と大幅高に買われている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の13日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <7776> セルシード 366 +80（ +28.0%）
2位 <2743> ピクセル 2.5 +0.5（ +25.0%）
3位 <5243> ノート 2195 +320（ +17.1%）
4位 <7746> 岡本硝子 580.4 +79.4（ +15.8%）
5位 <4422> ＶＮＸ 1540.2 +182.2（ +13.4%）
6位 <9227> マイクロ波 1145 +125（ +12.3%）
7位 <4317> レイ 730 +71（ +10.8%）
8位 <3236> プロパスト 336 +26（ +8.4%）
9位 <4082> 稀元素 2308 +178（ +8.4%）
10位 <2975> スターマイカ 1552.1 +118.1（ +8.2%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4598> デルタフライ 279 -92（ -24.8%）
2位 <4385> メルカリ 2540 -700.0（ -21.6%）
3位 <5721> Ｓサイエンス 169 -44（ -20.7%）
4位 <3562> Ｎｏ．１ 2001 -500（ -20.0%）
5位 <9168> ライズＣＧ 695 -150（ -17.8%）
6位 <3612> ワールド 2600 -490（ -15.9%）
7位 <6085> アーキテクツ 390 -70（ -15.2%）
8位 <340A> ジグザグ 392 -51（ -11.5%）
9位 <6505> 東洋電 1965.1 -205.9（ -9.5%）
10位 <3856> Ａバランス 420 -36（ -7.9%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6506> 安川電 4965 +44（ +0.9%）
2位 <3697> ＳＨＩＦＴ 989 +8.7（ +0.9%）
3位 <4042> 東ソー 2489 +20.5（ +0.8%）
4位 <6857> アドテスト 22144 +159（ +0.7%）
5位 <1963> 日揮ＨＤ 2113 +14.5（ +0.7%）
6位 <9983> ファストリ 64210 +390（ +0.6%）
7位 <6762> ＴＤＫ 2115 +12.5（ +0.6%）
8位 <6146> ディスコ 57771 +341（ +0.6%）
9位 <7013> ＩＨＩ 3439 +18.0（ +0.5%）
10位 <5406> 神戸鋼 2220 +11.0（ +0.5%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4385> メルカリ 2540 -700.0（ -21.6%）
2位 <1605> ＩＮＰＥＸ 3141 -20.0（ -0.6%）
3位 <9005> 東急 1810 -9.5（ -0.5%）
4位 <3436> ＳＵＭＣＯ 1547.7 -7.8（ -0.5%）
5位 <4043> トクヤマ 4234.5 -20.5（ -0.5%）
6位 <2914> ＪＴ 5776 -17（ -0.3%）
7位 <7261> マツダ 1280 -3.5（ -0.3%）
8位 <7272> ヤマハ発 1251 -2.5（ -0.2%）
9位 <7974> 任天堂 9936 -14（ -0.1%）
10位 <9501> 東電ＨＤ 721 -1.0（ -0.1%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の13日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <7776> セルシード 366 +80（ +28.0%）
2位 <2743> ピクセル 2.5 +0.5（ +25.0%）
3位 <5243> ノート 2195 +320（ +17.1%）
4位 <7746> 岡本硝子 580.4 +79.4（ +15.8%）
5位 <4422> ＶＮＸ 1540.2 +182.2（ +13.4%）
6位 <9227> マイクロ波 1145 +125（ +12.3%）
7位 <4317> レイ 730 +71（ +10.8%）
8位 <3236> プロパスト 336 +26（ +8.4%）
9位 <4082> 稀元素 2308 +178（ +8.4%）
10位 <2975> スターマイカ 1552.1 +118.1（ +8.2%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4598> デルタフライ 279 -92（ -24.8%）
2位 <4385> メルカリ 2540 -700.0（ -21.6%）
3位 <5721> Ｓサイエンス 169 -44（ -20.7%）
4位 <3562> Ｎｏ．１ 2001 -500（ -20.0%）
5位 <9168> ライズＣＧ 695 -150（ -17.8%）
6位 <3612> ワールド 2600 -490（ -15.9%）
7位 <6085> アーキテクツ 390 -70（ -15.2%）
8位 <340A> ジグザグ 392 -51（ -11.5%）
9位 <6505> 東洋電 1965.1 -205.9（ -9.5%）
10位 <3856> Ａバランス 420 -36（ -7.9%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6506> 安川電 4965 +44（ +0.9%）
2位 <3697> ＳＨＩＦＴ 989 +8.7（ +0.9%）
3位 <4042> 東ソー 2489 +20.5（ +0.8%）
4位 <6857> アドテスト 22144 +159（ +0.7%）
5位 <1963> 日揮ＨＤ 2113 +14.5（ +0.7%）
6位 <9983> ファストリ 64210 +390（ +0.6%）
7位 <6762> ＴＤＫ 2115 +12.5（ +0.6%）
8位 <6146> ディスコ 57771 +341（ +0.6%）
9位 <7013> ＩＨＩ 3439 +18.0（ +0.5%）
10位 <5406> 神戸鋼 2220 +11.0（ +0.5%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4385> メルカリ 2540 -700.0（ -21.6%）
2位 <1605> ＩＮＰＥＸ 3141 -20.0（ -0.6%）
3位 <9005> 東急 1810 -9.5（ -0.5%）
4位 <3436> ＳＵＭＣＯ 1547.7 -7.8（ -0.5%）
5位 <4043> トクヤマ 4234.5 -20.5（ -0.5%）
6位 <2914> ＪＴ 5776 -17（ -0.3%）
7位 <7261> マツダ 1280 -3.5（ -0.3%）
8位 <7272> ヤマハ発 1251 -2.5（ -0.2%）
9位 <7974> 任天堂 9936 -14（ -0.1%）
10位 <9501> 東電ＨＤ 721 -1.0（ -0.1%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース