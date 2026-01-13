2/15に開催されるサントリーのHGに6人組ボーイズグループ「LIL LEAGUE」が出演

大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）のサントリーサンバーズ大阪が13日（火）、2月15日（日）にAsueアリーナ大阪で行われるSVリーグ第14節GAME2のVC長野トライデンツ戦に、「LIL LEAGUE」が出演することを発表した。クラブ公式サイトが伝えている。

『SUNTORY SUNBIRDS OSAKA “PINK COURT DAY”』として開催される本節。選手のピンクユニフォーム着用や、ピンクベースボールシャツ付きチケットの販売なども行われる中、その試合を盛り上げるゲストも発表された。

ゲストの「LIL LEAGUE」は平均年齢18歳でダンスやボーカル、ラップをこなす6人組のボーイズグループ。LDH JAPAN主催の大型オーディション「iCON Z ～Dreams For Children～」から誕生した。2023年にシングル「Hunter」でメジャーデビューを果たし、若さと実力を兼ね備えた次世代パフォーマンスグループとして注目を集めている。

当日はハーフタイムのスペシャルライブで会場を盛り上げる。