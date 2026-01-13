TBS井上貴博アナウンサー（41）が13日、同局系報道番組「Nスタ」（月〜金曜午後3時49分）に生出演。同局の人気音楽番組「ザ・ベストテン」司会や、テレビ朝日系「ニュースステーション」キャスターなどを務め、今月1日、肺がんのため81歳で亡くなった久米宏（くめ・ひろし）さんについて言及した。

番組では、TBSアナウンサーだった久米さんの「ザ・ベストテン」時代の映像や黒柳徹子の追悼コメントなどを交え報道。出水麻衣アナが「TBSの大先輩なんですよね」と紹介すると、久米さんが67年に入社、75〜84年に「ぴったしカン・カン」、78〜85年には「ザ・ベストテン」司会を務めたことを伝える年表を伝えながら「今やりとりを見ていても色あせないですよね。黒柳徹子さんとの軽妙な司会ぶりが非常に好評だった」と語った。

続けて出水アナから「井上さんは2人きりで時間を過ごされたこともあるんですよね」と紹介された井上アナは「ちょうど40歳年上で、みのさんと同じ大先輩なんですけど、『一度お話を伺いたいです』ってしつこく連絡したら、一度だけ40分くらい時間くださって。Nスタ始まる直前だったんですけど。その時につづったメモは今でも宝物でして」と明かした。

井上アナは「最初に言われたのが、『井上君さ、何でニュース番組って、なんでニュースの時って、みんなスーツ着ているんだろうね』って。やらされてやるな、と。強く言われたのが『サラリーマンであるけれども、サラリーマンから脱却しなさい』と。演出論もすごく細かく言われて『指の角度をどう考えているのか』。そういうこともすごく細かく言われまして。たぶん、テレビという箱の中で、いかに視聴者の皆さんを魅了するか、ということを怖いくらいまで考えた方が久米さんなのかな、という印象を受けました」と振り返った。

