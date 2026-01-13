『ズートピア２』、国内興収120億円＆動員900万人突破！ 洋画アニメーション史上初の6週連続No.1に輝く
ディズニー・アニメーションの映画『ズートピア２』が1月12日までに国内興行収入120億円、動員900万人を突破し、公開6週連続で週末興行収入ランキングNO.1を獲得。これまで最長とされてきた『アナと雪の女王』の5週連続NO.1の記録を塗り替え、洋画アニメーション史上最長記録を更新した。
【動画】ズートピアの巨大な謎に挑む『ズートピア２』日本語予告
本作は、動物たちが人間のように暮らし、誰もが何にでもなれる楽園<ズートピア>を舞台にしたドラマチックでミステリアスな物語『ズートピア』（2016）のシリーズ最新作。
動物たちが人間のように暮らす夢の都市“ズートピア”。頑張り屋なウサギの警察官ジュディと、皮肉屋だけど根はやさしいキツネのニックは、憧れの捜査官バディとして事件に挑んでいた。ある日、ズートピアにいないはずのヘビのゲイリーが現れたことで、その誕生の裏に隠された驚くべき秘密が明らかに。なぜ、この街には哺乳類しかいないのか？ヘビたちが姿を消した理由とは？ズートピア最大の謎を前に、正反対なジュディとニックの絆が試される―。
1月12日までに、国内興行収入123億5249円、国内動員907万8409人を記録。また、全世界興行収入は16億5576万ドル（2616億円／Box office mojo調べ／1ドル＝158円換算）に達し、ついに『アベンジャーズ』を抜き去り、世界興行収入ランキングでベスト12位にランクインした。
映画『ズートピア２』は公開中。
