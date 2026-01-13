ティモシー・シャラメ、GG賞主演男優賞ミュージカル・コメディ部門を最年少受賞！『マーティ・シュプリーム』場面写真解禁
ティモシー・シャラメが、主演映画『マーティ・シュプリーム 世界をつかめ』で第83回ゴールデングローブ賞の主演男優賞（ミュージカル・コメディ部門）を受賞した。ミュージカル・コメディ部門の主演男優賞では史上最年少での受賞となる。受賞を記念し、新場面写真4点が解禁された。
【写真】ティモシーがGG賞！ 『マーティ・シュプリーム 世界をつかめ』場面写真
ティモシー・シャラメは授賞式で、「父は僕に“感謝する心”を教えてくれました。『今持っているものに、常に感謝しなさい』と。そのおかげで、これまで何も受賞できずに式を後にする時も、胸を張っていられたんです。ああした経験があったからこそ、この瞬間がより甘美なものになったのは事実です。ジョシュ・サフディ、本当に心からありがとう。この役をくれて、僕を信じてくれてありがとう」とコメントした。
物語は1950年代のNYを舞台に、卓球の世界チャンピオンになって人生一発逆転を狙う野心家の男を描く。実在の卓球選手マーティ・リーズマンの人生に着想を得ながらも、うそつきで女たらしで自己中な“最低男”マーティ・マウザーの最高のロマンを描く本作。卓球の腕前はピカイチのマーティは、親戚の靴屋で働きながら、平凡で“クソみたいな”生活から脱却すべく、卓球の世界選手権へ挑戦する。ロンドンで日本選手に敗れたマーティは、次回日本で行われる世界選手権へ参加し、雪辱を果たすため、ありとあらゆる方法で資金を稼ごうとする…。
新場面写真のうち、マーティが豪奢なホテルのベッドの上に立っている1枚は、ベージュのトレンチコートにトランクスと靴下というユニークな格好が目を引く。左手に持った黒電話は、グウィネス・パルトロウ演じる引退した有名俳優ケイにつながっているが、なんの接点もないはずの二人、果たしてマーティはどんな手段を使ってケイの部屋の番号を知ったのか？ そして、ケイに近づこうとするマーティの目的とは？
そして、人生一発逆転のために挑んだ卓球の世界選手権で、米国旗がデザインされたラケットを掲げるマーティのうさんくさい笑顔がインパクト抜群なカットや、ギャラリーに囲まれた卓球場で拳を突き上げる臨場感あふれる1枚も到着。卓球場は、マーティのモデルになったマーティ・リーズマンがかつてプレーしていた実在の卓球クラブ「ローレンス卓球場」を元にセットが作られている。
本作の監督は、『アンカット・ダイヤモンド』（2019）で批評家から絶大な評価を受け、クリティクス・チョイス・アワードで監督賞にノミネートされたジョシュ・サフディ。これまで弟のベニー・サフディとともにサフディ兄弟として監督してきたが、『The Pleasure of being Robbed』（2008・日本未公開）以来の単独監督作となる。
昨年12月19日よりニューヨーク、ロサンゼルスで先行公開がスタートすると、92回もの上映回が完売。わずか6スクリーンでの公開にもかかわらず、初日から3日間で興行収入87.5万ドル（約1億3737万円）を記録し、今年の限定公開作のトップに君臨。さらに、1劇場当たりの興行収入は14万5933ドル（約2291万円）と『ラ・ラ・ランド』（2016）以来の最高記録を樹立、全米興行収入8位となった。これは、A24作品史上最高記録でもある。そして、25日に待望の全米公開を迎えると、ホリデーシーズン初動4日間の興収において、A24史上最高となる2533万3306ドル（約39億7732万円）を記録。興行収入ランキングでは『アバター:ファイヤー・アンド・アッシュ』『ズートピア2』に次ぐ3位の大ヒットスタートを果たしている。（Box Office Mojo調べ）（すべて1ドル＝157円換算）
1月5日に発表されたクリティクス・チョイス・アワードでは、ティモシー・シャラメが史上最年少で主演男優賞を受賞。8日に発表された全米映画俳優組合賞（SAG）では、ティモシー・シャラメが主演男優賞、オデッサ・アザイオンが助演女優賞にノミネート。アンサンブル演技賞もあわせて3部門でノミネートを果たした。さらに、全米監督組合賞（DGA）で長編映画作品賞にもノミネートされている。
映画『マーティ・シュプリーム 世界をつかめ』は、3月13日より全国公開。
【写真】ティモシーがGG賞！ 『マーティ・シュプリーム 世界をつかめ』場面写真
ティモシー・シャラメは授賞式で、「父は僕に“感謝する心”を教えてくれました。『今持っているものに、常に感謝しなさい』と。そのおかげで、これまで何も受賞できずに式を後にする時も、胸を張っていられたんです。ああした経験があったからこそ、この瞬間がより甘美なものになったのは事実です。ジョシュ・サフディ、本当に心からありがとう。この役をくれて、僕を信じてくれてありがとう」とコメントした。
新場面写真のうち、マーティが豪奢なホテルのベッドの上に立っている1枚は、ベージュのトレンチコートにトランクスと靴下というユニークな格好が目を引く。左手に持った黒電話は、グウィネス・パルトロウ演じる引退した有名俳優ケイにつながっているが、なんの接点もないはずの二人、果たしてマーティはどんな手段を使ってケイの部屋の番号を知ったのか？ そして、ケイに近づこうとするマーティの目的とは？
そして、人生一発逆転のために挑んだ卓球の世界選手権で、米国旗がデザインされたラケットを掲げるマーティのうさんくさい笑顔がインパクト抜群なカットや、ギャラリーに囲まれた卓球場で拳を突き上げる臨場感あふれる1枚も到着。卓球場は、マーティのモデルになったマーティ・リーズマンがかつてプレーしていた実在の卓球クラブ「ローレンス卓球場」を元にセットが作られている。
本作の監督は、『アンカット・ダイヤモンド』（2019）で批評家から絶大な評価を受け、クリティクス・チョイス・アワードで監督賞にノミネートされたジョシュ・サフディ。これまで弟のベニー・サフディとともにサフディ兄弟として監督してきたが、『The Pleasure of being Robbed』（2008・日本未公開）以来の単独監督作となる。
昨年12月19日よりニューヨーク、ロサンゼルスで先行公開がスタートすると、92回もの上映回が完売。わずか6スクリーンでの公開にもかかわらず、初日から3日間で興行収入87.5万ドル（約1億3737万円）を記録し、今年の限定公開作のトップに君臨。さらに、1劇場当たりの興行収入は14万5933ドル（約2291万円）と『ラ・ラ・ランド』（2016）以来の最高記録を樹立、全米興行収入8位となった。これは、A24作品史上最高記録でもある。そして、25日に待望の全米公開を迎えると、ホリデーシーズン初動4日間の興収において、A24史上最高となる2533万3306ドル（約39億7732万円）を記録。興行収入ランキングでは『アバター:ファイヤー・アンド・アッシュ』『ズートピア2』に次ぐ3位の大ヒットスタートを果たしている。（Box Office Mojo調べ）（すべて1ドル＝157円換算）
1月5日に発表されたクリティクス・チョイス・アワードでは、ティモシー・シャラメが史上最年少で主演男優賞を受賞。8日に発表された全米映画俳優組合賞（SAG）では、ティモシー・シャラメが主演男優賞、オデッサ・アザイオンが助演女優賞にノミネート。アンサンブル演技賞もあわせて3部門でノミネートを果たした。さらに、全米監督組合賞（DGA）で長編映画作品賞にもノミネートされている。
映画『マーティ・シュプリーム 世界をつかめ』は、3月13日より全国公開。