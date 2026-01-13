【Gibson Les Paul Standard Reissue 1986】（上野 ギターは弾かなきゃ男(お) もういい歳のオッサン）

亡くなった前所有者のご家族が委託販売していたものを楽器店で買いました。

ここまで素晴らしいキルトトップのLes Paulはなかなか無いのでは。

Gibsonが当時人気絶頂だったTomのために気合を入れて作ったワンオフ物だと。ご本人が弾いている画像はネットにありますし、国内ギター雑誌の表紙にもなりました。今ちょうど売りに出ていますので価格応談にてよろしくお願いいたします。

◆ ◆ ◆

すげえのきたな。トム・キーファーのレスポールってだけで顎がガタガタしますが、それ以前にもんの凄いキルトですね。ヒスコレが登場する前のリイシュー・ムーブメントの先駆け期なわけですが、そのエピソードといい歴史的背景といい、実際の作りといい、トップオブトップ…史上最強の一本であることは疑う余地もない。リアだけオープンというのも、オリジナルからなにかこだわりのピックアップに換装したことを表していそう。シンデレラのアルバムでこのギターサウンドが聴ける…のかな。（BARKS 烏丸哲也）

