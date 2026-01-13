『科捜研の女 ファイナル』榊マリコ最後の事件に参戦するゲストに中村俊介ら5名決定！
1月23日20時から放送される沢口靖子主演ドラマ『科捜研の女 ファイナル』（テレビ朝日系）のゲストとして、小林虎之介、莉子、味方良介、佐藤流司、中村俊介の出演が発表された。
【写真】『科捜研の女』シリーズ誕生から26年でついに完結！ ファイナルSPドラマビジュアル
1999年10月のスタート以来、長きにわたって現行連続ドラマ最多シリーズ記録を更新し続けてきた『科捜研の女』。放送300回という節目を迎え、今作でその26年間の歴史に幕を下ろす。
《FINAL》でマリコ（沢口）たちが挑むのは、スマート・モビリティ実証実験特区で起きた、不可解な事件。IoT、AI、自動運転などの技術を実験的に導入した最先端エリアで突如、複数のIoT機器が一斉に暴走。爆発に巻き込まれたロボット企業の開発部員男性が死亡する事態が発生した。
便利さと効率の象徴だったIoT機器が、一転して“制御不能な凶器”に変貌した原因は、何者かによる不正アクセス、つまりサイバーテロだった―？ マリコをはじめとする科捜研のメンバーたちはデジタルの痕跡をひとつずつたどりながら、この前例のない科学犯罪に立ち向かうことに。
小林虎之介が演じるのは、暴走した配達ロボットを開発したベンチャー企業社員・中津琉剛（なかづる・たけし）。土門薫刑事（内藤剛志）に“何かを隠している”と疑いのまなざしを向けられる、“疑惑のエンジニア”を熱演する。
中津琉の妹で高校生の葵を演じるのが莉子。兄思いの葵は剛を心配するあまり、マリコに反発して…？ 純粋に兄を信じる葵を、莉子がひたむきな演技で表現する。
科捜研とともに事件を追う京都府警の面々を演じるキャストとして、味方良介は、京都府警サイバー捜査課の刑事・硲唯一（はざま・ゆういち）役で登場。佐藤流司は、土門とコンビを組む所轄の若手エース刑事・蔵本充（くらもと・みつる）を演じる。中村俊介は事件を指揮する管理官・須賀浩二役で登場する。
番組では《FINAL》放送を記念して『科捜研の女』5大メモリアルプロジェクトを始動しているが、第1弾のファンミ−ティング開催、第2弾の特別リピート放送に続いて、このほど第3弾として、巨大メッセージボードの開設が発表された。ファンが自由に書き込むことのできるメッセージボードが１月14日より、テレビ朝日本社1階アトリウムに期間限定で出現する。
ドラマ『科捜研の女 ファイナル』は、テレビ朝日系にて1月23日20時放送。
