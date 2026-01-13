嵐ファン「運命の日」 名古屋の推し活神社にラストライブ当選を願い多くの参拝者つめかける
自分のイチオシを応援する「推し活」。名古屋の神社が最近、ある「推し活」をする人で賑わっています。理由は、13日が「運命の日」だからなんです。
名古屋の大須にある「三輪神社」。縁結びの神社として知られています。最近では「推し活神社」として全国から参拝客が訪れます。
13日、神社には、あるファンが続々と参拝に…。
この春にグループとしての活動を終了すると発表した人気アイドルグループ「嵐」。ラストライブは名古屋など「5大ドーム」で行われます。
13日は、そのラストライブのチケットの当選者が発表される日なんです。絵馬や御朱印で当選祈願
「昨日からとっても当落が気になってしょうがなくて、どうしても最後に会いたい」（ファン歴20年以上の参拝者）
「ずいぶん前に名古屋でコンサートに来た時に良席祈願でみんな来ると聞いて、それからいい席がとれたので信じて来ちゃいました。絶対行きたいです」（ファン歴20年以上 東京からの参拝者）
神社に飾られた絵馬も「嵐」の文字がずらり。 12日までの3連休にも多くの参拝客が訪れました。その多くが「嵐」ファンだったといいます。
「(きのうまでの3連休は)例年に比べて2倍くらい参拝者が多かったと思います。1月9日や13日は本当は休みとしていたんですけど、嵐の当選の祈願に来る人がたくさんいたので、急遽開けています」（三輪神社 禰宜 平尾建裕さん）
当選を願い、祈祷や御朱印を受けるファンも。
「絵馬の形の御朱印になっているので、嵐の文字やメンバーの名前を書き入れることが多いです」（平尾さん）
御朱印には2文字程度の好きな文字を入れられるということで、グループの名前だけでなく、「良席」や「当選」の文字を入れる人もいたといいます。当選結果は…？
そして、運命の時が。午前11時ごろ、結果がチケットの応募者に知らされました。
「当たりました。第2希望ですけど。うれしい」（ファン歴約10年の参拝者）
さっそく、神社にお礼参りするファンも。
実は、取材した記者も嵐ファン歴10年以上。去年12月、当選祈願を受けました。結果は…。
「当たりました！うれしい！」（メ～テレ 金城帆夏記者）
嵐のラストライブは3月から5月までの予定。名古屋公演は4月6日から8日の3日間、バンテリンドームで行われます。