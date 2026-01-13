メ～テレ（名古屋テレビ）

自分のイチオシを応援する「推し活」。名古屋の神社が最近、ある「推し活」をする人で賑わっています。理由は、13日が「運命の日」だからなんです。

名古屋の大須にある「三輪神社」。縁結びの神社として知られています。最近では「推し活神社」として全国から参拝客が訪れます。

13日、神社には、あるファンが続々と参拝に…。

この春にグループとしての活動を終了すると発表した人気アイドルグループ「嵐」。ラストライブは名古屋など「5大ドーム」で行われます。

13日は、そのラストライブのチケットの当選者が発表される日なんです。

絵馬や御朱印で当選祈願

「昨日からとっても当落が気になってしょうがなくて、どうしても最後に会いたい」（ファン歴20年以上の参拝者）

「ずいぶん前に名古屋でコンサートに来た時に良席祈願でみんな来ると聞いて、それからいい席がとれたので信じて来ちゃいました。絶対行きたいです」（ファン歴20年以上 東京からの参拝者）

神社に飾られた絵馬も「嵐」の文字がずらり。 12日までの3連休にも多くの参拝客が訪れました。その多くが「嵐」ファンだったといいます。

「(きのうまでの3連休は)例年に比べて2倍くらい参拝者が多かったと思います。1月9日や13日は本当は休みとしていたんですけど、嵐の当選の祈願に来る人がたくさんいたので、急遽開けています」（三輪神社 禰宜 平尾建裕さん）

当選を願い、祈祷や御朱印を受けるファンも。

「絵馬の形の御朱印になっているので、嵐の文字やメンバーの名前を書き入れることが多いです」（平尾さん）

御朱印には2文字程度の好きな文字を入れられるということで、グループの名前だけでなく、「良席」や「当選」の文字を入れる人もいたといいます。

当選結果は…？

そして、運命の時が。午前11時ごろ、結果がチケットの応募者に知らされました。

「当たりました。第2希望ですけど。うれしい」（ファン歴約10年の参拝者）

さっそく、神社にお礼参りするファンも。

実は、取材した記者も嵐ファン歴10年以上。去年12月、当選祈願を受けました。結果は…。

「当たりました！うれしい！」（メ～テレ 金城帆夏記者）

嵐のラストライブは3月から5月までの予定。名古屋公演は4月6日から8日の3日間、バンテリンドームで行われます。