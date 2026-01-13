２０２５年３月でＮＨＫを退局したフリーの中川安奈アナウンサーが、１１日深夜に放送されたテレビ朝日系「有吉クイズ」（午後１２時４０分）に出演。ロケ中に思ったことをメモしながらドライブ旅をするという企画で、中川アナが話題になった。

ロケ中は「ボディタッチが多い」「話すときに距離が近くて良い」などと共演者がメモで評していた中川アナ。

スーパーで買い出しをする場面で、８人組ユニット「ダウ９００００」蓮見翔がペットボトルが沢山入ったカゴを持っているのを見て、中川アナは「重くないですか？もう１個カゴもってきましょうか？」と質問。

これに対し蓮見は「いったん大丈夫」と答えるも、中川アナは再び「どのくらい重いですか？」と問いかけつつカゴを持ち上げると、「え、これ超重い！」とつぶやき、もう１つカゴを持ってきて中身を分担する場面が見られた。これには蓮見も「中川さん めっちゃ優しい人なんだろうな」とメモを残した。

中川アナのロケ中の行動にネット上では「中川さんモテるだろうなあれは。笑」「中川魔性やな」「中川杏奈強し！」「中川さんみたいな女はマジで計算してないのよ、だから怖いんだよなぁ。計算して計算したって中川さんみたいにはなれないもん」「中川さんスッゴイ」などの声があがっている。