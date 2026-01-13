地域共創とイベントサブスクが融合！むすびめコミュニケーションクリエイツ×Sonoligo

むすびめコミュニケーションクリエイツが、Sonoligoとアドバイザリー契約を締結しました。

地域共創プロデューサー中尾文宏氏の知見を活かし、Sonoligoが展開するイベント参加プラットフォームと連携して地方創生を推進します。

むすびめコミュニケーションクリエイツ×Sonoligo

むすびめコミュニケーションクリエイツは、地域共創プロジェクトを手がける企業。

一方、Sonoligoは月額定額制（サブスクリプション）で多様な文化・スポーツ・観光イベントに参加できるプラットフォームを展開しています。

今回の提携は、Sonoligoの持つデジタルプラットフォームと、むすびめコミュニケーションクリエイツの取締役社長であり地域共創プロデューサーを務める中尾文宏氏の地域ネットワークおよびプロデュース力を融合させるもの。

自治体や地域事業者との連携を深め、地方創生における新たな人流創出と体験価値の向上を目指します。

地域共創プロデューサー 中尾 文宏

2000年にKADOKAWAグループに入社し、WEBメディアや電子書籍などのデジタルコンテンツ開発に従事。

コロナ禍以降はその知見を地方創生へ転換し、多数の自治体でデジタルマーケティング戦略に携わってきました。

2024年にむすびめコミュニケーションクリエイツ株式会社を設立。

静岡の地域情報メディア『むすびめ』編集長を務めながら、地域のクリエイターや専門家のIP（知的財産）とイノベーションを掛け合わせ、地域課題を解決するスペシャリストとして活動しています。

静岡県イベントサブスク「しずGo!」

今後の具体的な展開として、静岡県との協定に基づきSonoligo社が新たに提供を開始した「しずGo!」事業における連携を強化します。

「しずGo!」は、県内のスポーツ、文化、観光などのイベントをサブスクリプションでお得に体験できるサービスです。

中尾氏のアドバイザリー契約に基づき、静岡県内のイベント主催者、文化施設、団体等とのパートナーシップ構築を推進。

さらにコンテンツ開発等についても積極的に行い、地域活性化への貢献を図ります。

デジタルプラットフォームと地域ネットワークの融合による新たな展開。

むすびめコミュニケーションクリエイツとSonoligoの提携情報の紹介でした。

