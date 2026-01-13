¡ÖÊì¤È¤Ï»×¤¨¤ó¡×37ºÐ²Î¼ê¤¬¥Ï¥ï¥¤¤Ç¥¹¥é¥ê¡È³«Êü¥·¥ç¥Ã¥È¡ÉÏ¢Åê¡ª¥×ー¥ë¥µ¥¤¥É¤Çµ±¤¯ÈþÈ©¡õ¾Ð´é¤ËÈ¿¶Á
¡¡²Î¼ê¤ÎDream Ami(37)¤¬13Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¿§¤È¤ê¤É¤ê¤Î¿åÃå¤Ç¥Ï¥ï¥¤¤òËþµÊ¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î1Ãå¤Ï¤É¤ì¤«¤Ê?¥Ï¥ï¥¤¤Î¥×ー¥ë¥µ¥¤¥É¤Ç¼·ÊÑ²½
¡¡¡Ö¿åÃå¤â¤¤¤Ã¤Ñ¤¤Ãå¤¿¤«¤é¡¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤Åê¹Æ¤¹¤ë¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥ï¥ó¥·¥ç¥ë¥Àー¤ÇÊ¢Éô¤¬¤Ñ¤Ã¤¯¤ê¶õ¤¤¤¿3¿§¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¿åÃå»Ñ¤òÈäÏª¡£Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö¥Ï¥ï¥¤¤ËÃå¤¤¤Æ¤¹¤°¡¢¥¿ー¥²¥Ã¥È¤ÇÇã¤Ã¤¿¿åÃå¤È¥¢¥¯¥¢¥ê¥¦¥à¤ÇÇã¤Ã¤¿¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¡×¤È¡¢ÀÖ¤¤¥Á¥§¥Ã¥¯ÊÁ¤Î¥Ó¥¥Ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¿·¤¿¤ËÅê¹Æ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢²«¿§ÃÏ¤Î¥Ï¥¤¥ì¥°»Ñ¤âÏ¢Åê¤·¡¢¡Ö¤³¤ì¤â¥¿ー¥²¥Ã¥È¤Ç¥²¥Ã¥È¤·¤¿¤Î¡¡¤ß¤ó¤Ê¡¢¤É¤ì¤¬¹¥¤ー?¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡1»ù¤Î¥Þ¥Þ¤È¤Ï»×¤¨¤ÌÈ´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÁ´Éô»÷¹ç¤¦¤Ã¤Æ¤Éー¤æー»ö?!¡×¡ÖÊì¤È¤Ï»×¤¨¤ó¡×¡ÖÈþ¤Ø¤½¤¸¤ã¤ó¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¤¤¤Ã!!¤Ã¤Æ¤³¤¦¤¤¤¦»ö¤À¡×¡ÖÂÄ¹Èþ¿Í¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÎÉ¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ami¤Ï¡Ö¥Æ¥é¥¹¥Ï¥¦¥¹¡×¤Ë¤â½Ð±é¤·¤¿·úÃÛ²È¤ÎÈ¾ÅÄÍª¿Í»á¤È2020Ç¯¤Ë·ëº§¡¢2022Ç¯9·î¤ËÂè1»Ò¤ò½Ð»º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
