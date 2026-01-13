伝統の味と出汁茶漬けを楽しむ！濱の四季「鯖濱丼」「穴子濱丼」

お食事処「濱の四季」にて、小浜の伝統食「若狭おばま醤油干し」を使用した新メニュー「鯖濱丼」と「穴子濱丼」の販売が開始されました。

「鯖」と「穴子」それぞれの醤油干しと、同店一番人気の海鮮丼を組み合わせた、小浜の食文化を堪能できる丼メニュー。

合わせて、冬季限定の「若狭牡蠣」を使用したメニューも展開されています。

濱の四季「鯖濱丼」「穴子濱丼」

販売開始日：2026年1月10日(土)

販売店舗：お食事処「濱の四季」（福井県小浜市）

多種多様な魚が集まる小浜市に古くから伝わる「醤油干し」。

一般的な塩干しやみりん干しとは異なり、醤油ベースの調味液に漬け、一晩若狭の風で干すシンプルな加工法です。

魚の旨みを引き立て、ふっくらとした食感と香ばしさが特徴の伝統食。

「御食国」の歴史を受け継ぐ魚の加工技術が生かされた一品です。

新メニューでは、この「若狭おばま醤油干し」と、同店で人気の「濱盛り丼」を一つの桶に盛り込み、伝統の味と新鮮な魚介の旨味を同時に提供します。

鯖濱丼（さばはまどん）

価格：1,900円

内容：鯖濱丼・わかめ汁・くみたま豆腐・〆の出汁

「若狭おばま醤油干し【鯖】」を使用し、醤油の香ばしさと脂の乗った鯖の旨みを凝縮。

まずは別々に食べてそれぞれの素材の味を楽しみ、続いて鯖の醤油干しを崩してご飯や海鮮と混ぜ合わせます。

最後は昆布の出汁をかけて味わうことで、醤油干しの香ばしさと海鮮の旨みが調和したハーモニーを堪能できる一品。

穴子濱丼（あなごはまどん）

価格：2,200円

内容：穴子濱丼・わかめ汁・くみたま豆腐・〆の出汁

「若狭おばま醤油干し【穴子】」を、一匹ずつ炭火でじっくりと焼き上げました。

ふっくらとしつつもカリッとした香ばしい食感が特徴です。

鯖濱丼と同様に、最初は素材そのものの味を楽しみ、途中から穴子の醤油干しと海鮮を混ぜ合わせます。

昆布出汁を注ぐことで、炭火焼きならではの香ばしさが広がり、贅沢な味わい変化を楽しめます。

期間限定「若狭牡蠣」メニュー

毎年好評の冬の期間限定食材「若狭牡蠣」を使用したメニューも1月より販売開始。

「若狭牡蠣の天ぷら定食」をはじめ、旬の味覚を存分に味わえるラインナップが揃います。

天ぷら定食に加え、「若狭牡蠣の天丼」「若狭牡蠣の酒蒸し」の計3メニューを展開。

小浜の豊かな海の幸を、様々な調理法で提供します。

伝統食「醤油干し」と新鮮な海鮮、そして冬の味覚「若狭牡蠣」。

濱の四季「鯖濱丼」「穴子濱丼」および期間限定メニューの紹介でした。

