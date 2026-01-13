バター100％フィナンシェと融合！中島大祥堂「丹波大納言小豆あんバターケーキ」
株式会社中島大祥堂が、新商品「丹波大納言小豆あんバターケーキ」を各店舗およびオンラインショップにて発売。
丹波の実り豊かな土地で育まれた素材を贅沢に使用し、しっとりと焼き上げたフィナンシェ生地と合わせたスイーツ。
素材本来の味わいを愉しめる一品として展開されます。
中島大祥堂「丹波大納言小豆あんバターケーキ」
発売日：2026年1月13日(火)
販売店舗：中島大祥堂各店舗(丹波本店、淀屋橋店、大丸梅田店、大丸心斎橋店、高島屋大阪店、天王寺MIO店)、中島大祥堂オンラインショップ
「丹波大納言小豆あんバターケーキ」は、丹波大納言小豆を主役にした焼き菓子。
粒が大きく、食感と風味に優れる丹波大納言小豆を風味豊かな粒あんに仕立て、バター100％のフィナンシェ生地と合わせています。
粒あんを贅沢に使用することで、小豆本来の味わいをしっかりと感じられる仕立て。
しっとりとした生地に、小豆の粒感とコク、そしてバターの香りが重なり合う、満足感のある味わいを実現。
丹波栗、丹波黒豆と並び「丹波三宝」と称される丹波大納言小豆。
国内小豆生産量の1％未満という非常に希少な素材であり、大粒で風味豊か、皮が薄くて口当たりが良いのが特徴です。
丹波大納言小豆あんバターケーキ プレーン
丹波大納言小豆を使用した風味豊かな粒あんを乗せ、しっとりと焼き上げた一品。
小豆本来のやさしい甘さに、バターの豊かな風味が寄り添います。
素材の良さをそのまま楽しめる贅沢な味わい。
丹波大納言小豆あんバターケーキ ショコラ
丹波大納言小豆の粒あんに、香り高いベルギー産チョコレートを合わせたフレーバー。
ハイカカオチョコレートの深いコクが小豆の風味と調和し、よりリッチな味わいに仕上げられています。
商品ラインナップ・価格
用途に合わせて選べる複数の入り数が用意されています。
プレーン 6個：1,382円(税込)
プレーン 12個：2,656円(税込)
ショコラ 6個：1,512円(税込)
ミックス 12個(各6個)：2,786円(税込)
中島大祥堂について
丹波の実り豊かな素材にこだわった和洋菓子を届ける菓子ブランド。
栗・黒豆・大納言小豆など、丹波の風土が育んだ食材を丁寧に生かし、素朴で上質な美味しさを追求しています。
兵庫県丹波市の「丹波本店」を旗艦店とし、大阪府内に5店舗を展開。
四季折々の景色に寄り添う、やさしい甘さのお菓子を提供しています。
希少な丹波大納言小豆の美味しさを存分に楽しめる、あんバター仕立てのフィナンシェ。
中島大祥堂「丹波大納言小豆あんバターケーキ」の紹介でした。
