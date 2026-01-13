河合塾グループの医系専門予備校メディカルラボが、医学部進学をめざす方とその保護者を対象とした講演会「国公立大学医学部合格ガイダンス-準備編-」を、2月より全国20都市で開催します。

国公立大学医学部の入試の仕組みや最新の入試情報、合格に向けた勉強法などが解説されます。

メディカルラボ「国公立大学医学部合格ガイダンス-準備編-」

開催期間：2月より順次（詳細は特設ページ参照）

開催場所：全国20都市（仙台から鹿児島まで）

対象：国公立大学医学部医学科の合格をめざす高卒生・高校生・中学生とその保護者

参加費：無料

参加特典：イベント資料「国公立大学医学部合格ガイダンス -準備編-」(メディカルラボ編)

これまでに累計11,000名以上の医学部合格者を輩出してきた実績を誇る「メディカルラボ」による講演会。

第2回全統共通テスト模試に基づく2026年度の国公立大学医学部の志望動向は、少子化の中でも前年並みの101％と堅調な人気を維持しています。

依然として高い競争率が見込まれる中、合格には最新情報の収集や早期対策が不可欠です。

本ガイダンスでは、入試の仕組みや現状だけでなく、合格に向けた効果的な勉強法についても詳しく解説。

高卒生や高校生はもちろん、中学生にとっても有益な情報が提供されます。

講演内容・プログラム

各校舎の校舎長が登壇し、以下のテーマについて解説します。

1. 共通テストと志願者から見る2026年度入試の動向

2. 医学部入試の現状

3. 国公立大学医学部の入試傾向

4. 次年度入試に向けた勉強法

講演終了後には、希望者を対象とした個別相談会も実施。

受験校選定や合格に向けた準備など、具体的な相談に応じます。

オンデマンド配信

会場参加が難しい方に向け、録画配信も行われます。

配信期間：2026年3月17日(火)〜4月5日(日)

※オンデマンド配信では個別相談は実施されません。

国公立大学医学部合格に必要な情報が網羅された講演会。

メディカルラボ「国公立大学医学部合格ガイダンス-準備編-」の紹介でした。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 全国20都市＆オンデマンド開催！メディカルラボ「国公立大学医学部合格ガイダンス-準備編-」 appeared first on Dtimes.