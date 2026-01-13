全国20都市＆オンデマンド開催！メディカルラボ「国公立大学医学部合格ガイダンス-準備編-」
河合塾グループの医系専門予備校メディカルラボが、医学部進学をめざす方とその保護者を対象とした講演会「国公立大学医学部合格ガイダンス-準備編-」を、2月より全国20都市で開催します。
国公立大学医学部の入試の仕組みや最新の入試情報、合格に向けた勉強法などが解説されます。
メディカルラボ「国公立大学医学部合格ガイダンス-準備編-」
開催期間：2月より順次（詳細は特設ページ参照）
開催場所：全国20都市（仙台から鹿児島まで）
対象：国公立大学医学部医学科の合格をめざす高卒生・高校生・中学生とその保護者
参加費：無料
参加特典：イベント資料「国公立大学医学部合格ガイダンス -準備編-」(メディカルラボ編)
これまでに累計11,000名以上の医学部合格者を輩出してきた実績を誇る「メディカルラボ」による講演会。
第2回全統共通テスト模試に基づく2026年度の国公立大学医学部の志望動向は、少子化の中でも前年並みの101％と堅調な人気を維持しています。
依然として高い競争率が見込まれる中、合格には最新情報の収集や早期対策が不可欠です。
本ガイダンスでは、入試の仕組みや現状だけでなく、合格に向けた効果的な勉強法についても詳しく解説。
高卒生や高校生はもちろん、中学生にとっても有益な情報が提供されます。
講演内容・プログラム
各校舎の校舎長が登壇し、以下のテーマについて解説します。
1. 共通テストと志願者から見る2026年度入試の動向
2. 医学部入試の現状
3. 国公立大学医学部の入試傾向
4. 次年度入試に向けた勉強法
講演終了後には、希望者を対象とした個別相談会も実施。
受験校選定や合格に向けた準備など、具体的な相談に応じます。
オンデマンド配信
会場参加が難しい方に向け、録画配信も行われます。
配信期間：2026年3月17日(火)〜4月5日(日)
※オンデマンド配信では個別相談は実施されません。
国公立大学医学部合格に必要な情報が網羅された講演会。
メディカルラボ「国公立大学医学部合格ガイダンス-準備編-」の紹介でした。
