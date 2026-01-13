災害情報への即時切替も！JR東日本アイステイションズ「SCビジネスフェア2026」

株式会社JR東日本アイステイションズが、パシフィコ横浜で開催される「SCビジネスフェア2026」への出展を決定。

商業施設の利便性向上に寄与する、各種デジタルサイネージソリューションが多数展示されます。

JR東日本アイステイションズ「SCビジネスフェア2026」出展

会期：2026年1月21日(水)〜1月23日(金)

開場時間：10:00〜17:30(最終日は17:00まで)

会場：パシフィコ横浜 展示ホール(C・D)／アネックスホール

ブース番号：C4-3

「SCビジネスフェア」は、商業施設（SC）関係者が一堂に会する商談展示会。

全国のSCディベロッパーやテナント、サポート企業に加え、DX・テクノロジー系企業などが集結します。

今回、JR東日本アイステイションズは、通常時のサイネージ機能に加え、緊急時の対応力やイベント演出を強化するソリューションをラインナップ。

商業施設の運営をサポートする最新技術が披露されます。

災害情報プラットフォーム「INFONEX(インフォネクス)」

平常時は館内案内やプロモーションに活用されているデジタルサイネージを、災害発生時には自動的に災害情報コンテンツへ切り替えるソリューション。

迅速かつ的確な情報提供が求められる商業施設において、非常時の案内・誘導を支援。

来館者の安全確保に貢献するシステムです。

ライブ放映アプリ「i-STREAMING(アイストリーミング)」

iPhoneで撮影するだけで、デジタルサイネージに映像を生中継できるアプリケーション。

従来必要だった専用カメラや映像変換機、回線工事などが不要となり、iPhoneさえあれば場所を選ばず手軽に映像を放映可能です。

イベントの様子や混雑状況を館内サイネージに映し出すことで、来場者の行動変容を促します。

ブース展示イメージ・その他のソリューション

ブースでは上記以外にも、多様なデジタルサイネージソリューションが紹介されます。

展示内容一覧：

・デジタルサイネージ配信システム「Viel(フィール)」

・デジタルサイネージ用公式・公認鉄道運行情報コンテンツ等

・サイネージ用コンテンツ制作「Clieta(クリエッタ)」

商業施設の課題解決に向けた、具体的な技術やサービスを体験できる3日間。

JR東日本アイステイションズ「SCビジネスフェア2026」出展情報の紹介でした。

