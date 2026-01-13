戦略的技術センターを全面改修！双日テックイノベーション「STech I Pier One」

双日テックイノベーション（STech I）が、技術拠点「NET Frontier Center」を全面改修し、「STech I Pier One」として正式に開所。

顧客の業務効率化を支援する伴走型企業への進化に伴い、新たな価値創造の拠点としてスタートします。

双日テックイノベーション「STech I Pier One」

開所日：2026年1月13日(火)

所在地：東京都江東区東雲1-7-12 KDX豊洲グランスクエア8F

2008年の開設以来17年にわたり運営されてきた拠点が、装いも新たに「Pier One」として生まれ変わりました。

生成AIの普及などテクノロジーが急速に進化する中、従来のソリューション単体の提供にとどまらず、複合的な組み合わせによる価値創造を目指す戦略的技術センター。

「Pier」は海辺の桟橋や新しい航海への出発点、「One」は唯一無二の存在とチームの結束を意味しています。

ミーティングルーム

会議室には、Newton、Edison、Einstein、Da Vinci、Curie、Tesla、Jobsといった著名なイノベーターの名前を採用。

常識にとらわれない価値創造への想いが込められています。

Executive Briefing Center(EBC)

お客様との共創の場として、Executive Briefing Center(EBC)を新設。

STech Iが保有する最新のソリューションやテクノロジーを実際に体験可能です。

ビジネス課題解決に向けた具体的なディスカッションの場としても活用可能。

対話を通じて相互理解を深め、共に新たな価値を創造する空間となっています。

STech I ブランドシンボル

2024年7月に商号を「日商エレクトロニクス株式会社」から変更し、新たに策定されたブランドシンボル。

「ITで未来を切り拓く先駆者」というVisionのもと、お客様の歩む道を照らし、イノベーションへの挑戦を続ける姿勢を表現しています。

単なる技術展示にとどまらず、対話を通じて真の課題を発見し解決策を探求する共創拠点。

多様な知見とソリューションを融合させ、革新的な価値創出が期待されます。

双日テックイノベーション「STech I Pier One」の紹介でした。

