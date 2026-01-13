ウクライナ戦争によるエネルギー危機で、長年「脱原発」を貫いてきたドイツ国民の意識に変化が生じている。ドイツ出身の文筆家マライ・メントライン氏が文藝春秋PLUSの番組「+RONTEN」で語った、現地の人々の考えとは。（全2回の1回目／続きを読む）

「雰囲気が暗い」ドイツ

ドイツ経済の不振が深刻化する中、現地について「雰囲気が暗い」とマライ氏は語る。

「国民もそうですし、経済界もそうなんですよね。コロナ禍の後に、やっとドイツの経済がまた盛り上がっていくよね、というタイミングのウクライナ戦争だった」

ロシアからの天然ガス供給が止まり…

特に深刻なのがエネルギー問題だ。「ロシアから天然ガスの供給が止まって、コストが上がっていて、ものすごく経済界の負担になっている。特に重厚産業はそうです」と現地の苦境を説明する。



電気代については「3倍とまではいかなくとも、2倍にはなっています」と具体的な数字を挙げた。ドイツでは電気プランが自由化されており、「このプランだと何%が原発、何%がソーラー」といった具合に、国民がエネルギーの割合を選択できるシステムになっている。

「ドイツ人はクリーンなエネルギーが好きでした。お茶している時に『あなたの家の電気プランは何%がクリーンエネルギー？』と聞くくらい」

若者に生じる「極端な」意識の変化

しかし、現在は状況が一変している。「最近はプランを変えている私の親戚もいますね。化石燃料を多めに戻すような感じで」と、理想と現実のギャップを語る。

特に注目すべきは若者の意識変化だ。数年前まで気候変動対策を求める運動「フライデーズ・フォー・フューチャー」で盛り上がり、「クリーンでグリーンなドイツを作ろうじゃないか」というムーブメントを牽引していた若者たちが、今では「極端な方向にいっている」傾向があるという。

「若い男性は右派へ。若い女性は左派へ。どちらもポピュリストに流れていて、数年前のフライデーズ・フォー・フューチャーの皆さん、どこにいるのっていうぐらい、雰囲気が変わりました」

世論調査で原発容認が過半数に

最も衝撃的なのは、原発に対する国民意識の変化だ。

「戦争が始まるまでは、脱原発に多くの人が納得していた。でも、ロシアのウクライナ侵攻以降、天然ガスが止まって、『自分たちの暖房も止まるの？ 電気も作れなくなるかもしれないの？』となって」

その結果、「世論調査を見ると、原発があった方がいいという意見が過半数になっている」という驚くべき変化が起きている。

政治思想に関係なく「原発はダメ」と思っていたドイツ国民が、戦争による生活苦で「背に腹は変えられない」状況に追い込まれた現実を、マライ氏は語った。

