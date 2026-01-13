2026年はハイクラス食べ放題が流行？ 外食レストラン新聞の編集長が予測『LIFE IS MONEY 〜世の中お金で見てみよう〜』13日放送
テレビ東京『LIFE IS MONEY 〜世の中お金で見てみよう〜』（後11：06〜後11：55）が13日、放送される。外食レストラン新聞の編集長は、2026年にハイクラス食べ放題が流行すると予測した。
【番組カット】本当に流行る？スタジオでやり取りを交わす林修＆高畑淳子ら
その編集長によると、カニや寿司などのハイクラス食べ放題が流行るという。編集長が注目する食べ放題店が名古屋にあると聞き向かってみると、オープン前から行列ができていた。1人7700円にも関わらず客が絶えない理由を探る。
文房具業界専門誌を手掛ける編集長は「2026年は高級シャープペンが流行る！」と予測。ここ数年、中高生の間で流行っている高級シャープペンが今年も引き続き流行るという。
中でも人気なのが長野県の山間にある野原工芸。オンラインショップでは完売、長野県にある唯一の店舗に行くのには事前抽選に当たらなければならない。なかなか手に入らない同店のペンとはどういうものなのかを調べる。
店舗に行くと、中高生が2万円ほどするシャープペンを何本も買う場面に遭遇。一体何が彼らの心を揺さぶるのかを聞いた。
リユース経済新聞社の編集長は「2026年は催事買い取りが来る！」とみる。中古品の買い取りといえば「街中にある店舗」のイメージが強いが、今年流行るのは、デパートやスーパーの一角で行う催事買い取り。買い物ついでに寄れることから注目を集めているという。一体どんな客がどんなものを売りに来るのか。
日本クリーニング新聞社の編集長は「2026年は無人クリーニングが流行る！」と予想。24時間いつでもクリーニングを出したり、ピックアップできたりする無人クリーニング。忙しい現代人のニーズにピッタリ合って今年拡大するという。
■出演者
MC：林修
進行：藤井由依（テレビ東京アナウンサー）
解説：池谷亨（テレビ東京チーフコメンテーター）
ゲスト：高畑淳子、ふくらＰ、香音
ナレーター：大塚芳忠
【番組カット】本当に流行る？スタジオでやり取りを交わす林修＆高畑淳子ら
その編集長によると、カニや寿司などのハイクラス食べ放題が流行るという。編集長が注目する食べ放題店が名古屋にあると聞き向かってみると、オープン前から行列ができていた。1人7700円にも関わらず客が絶えない理由を探る。
中でも人気なのが長野県の山間にある野原工芸。オンラインショップでは完売、長野県にある唯一の店舗に行くのには事前抽選に当たらなければならない。なかなか手に入らない同店のペンとはどういうものなのかを調べる。
店舗に行くと、中高生が2万円ほどするシャープペンを何本も買う場面に遭遇。一体何が彼らの心を揺さぶるのかを聞いた。
リユース経済新聞社の編集長は「2026年は催事買い取りが来る！」とみる。中古品の買い取りといえば「街中にある店舗」のイメージが強いが、今年流行るのは、デパートやスーパーの一角で行う催事買い取り。買い物ついでに寄れることから注目を集めているという。一体どんな客がどんなものを売りに来るのか。
日本クリーニング新聞社の編集長は「2026年は無人クリーニングが流行る！」と予想。24時間いつでもクリーニングを出したり、ピックアップできたりする無人クリーニング。忙しい現代人のニーズにピッタリ合って今年拡大するという。
■出演者
MC：林修
進行：藤井由依（テレビ東京アナウンサー）
解説：池谷亨（テレビ東京チーフコメンテーター）
ゲスト：高畑淳子、ふくらＰ、香音
ナレーター：大塚芳忠