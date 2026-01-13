モバイルバッテリーの発火事故が相次いだ問題で、経済産業省は１３日、中国企業の日本法人「アンカー・ジャパン」が全製品の点検結果や品質管理体制を報告したと発表した。

同省は、安全確保への取り組みを評価した一方、引き続き状況を注視するとしている。

同社は昨年１０月、モバイルバッテリー約４１万台とリチウムイオン蓄電池内蔵のスピーカー約１１万台の自主回収（リコール）を発表した。製品から発火した重大製品事故として経産省に４１件を報告。同省はモバイルバッテリーの販売事業者として初の行政指導を実施し、品質管理体制強化などに関する報告を求めていた。

報告によると、同社はリチウムイオン蓄電池の発火原因は異物混入や経年劣化などによるものと分析し、部品調達や製造委託を行う取引先に品質基準の見直しを求めた。今後は新たな基準を満たす取引先とのみ契約し、自社での品質検査の強化にも取り組む方針を示した。

今月７日時点で、モバイルバッテリー約１３万５０００台、スピーカー４万１０００台が回収され、回収率は３割超だったという。経産省は「リコール情報の周知を進めるとともに、他の事業者にも品質管理の徹底を促す」としている。