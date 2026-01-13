高市首相と韓国の李在明大統領は、奈良県で首脳会談を終えて共同記者発表を行いました。現地から中継です。

高市首相は、李在明大統領と日韓関係の重要性を確認し、経済安全保障分野などで協力を強化するために、両政府で議論を進めることで一致したと明らかにしました。

高市首相

「日韓関係の戦略的重要性について認識を共有し、両国が地域の安定に連携して役割を果たしていくべきとの点を確認しました。日韓、日韓米の安全保障協力を含む戦略的な連携の重要性について、認識することができました」

また高市首相は、李在明大統領との間で「サプライチェーン協力について踏み込んだ議論を行った」と明らかにしました。中国が日本への輸出規制を強める中、中国に依存しないサプライチェーンの構築に向け、韓国との協力を確認した形です。

このほか両首脳は、北朝鮮の完全な非核化に向けた連携や、両首脳がお互いの国を行き来する「シャトル外交」の継続も確認したということです。

一方、李大統領は会談の中で高市首相に対し、「日中韓3か国が最大限の共通点を見いだし、ともに意思疎通を図り、協力していく必要がある」と指摘したことを明らかにしました。