大谷翔平が1ガロンも飲み干した“謎のドリンク”が判明！ 球宴で共闘したマリナーズ外野手が証言「見て見ぬふりはできなかった」
球界で尊敬を集めている大谷(C)Getty Images
圧巻の投打二刀流で、球界を席巻し続けている大谷翔平。名門ドジャースが、10年総額7億ドル（約1015億円＝23年12月の契約当時のレート）もの価値を見出した彼の挑戦には、同じ時代を生きるライバルたちも強い関心を抱いている。
【写真】世界一の女神たち！真美子さんら“MVP夫人3ショット”を見る
「彼は信じられないほどすごいよ。今の彼のプレーぶりは、野球界全体の基準を引き上げている」
そう目を丸くしながら語るのは、マリナーズのフリオ・ロドリゲスだ。球団のレジェンドであるイチロー氏を「師」と仰ぎ、直接薫陶も受けている25歳は、現地時間1月10日に母国ドミニカ共和国のジャーナリストであるヤシエン・プーホルス氏のYouTubeチャンネルに出演。そこで稀代のスーパースターである大谷に対する想いを打ち明けた。
現代野球において「不可能」とすら考えられてきた投打二刀流を、異次元のレベルでこなす日本人スターにロドリゲスの興味は尽きない。23年にシアトルで開催されたオールスターに出場した際のエピソードも告白している。
「彼とは何度か話したことはあるけど、たいした話はしてない。ただの気軽な会話さ。シアトルでのオールスターゲームの時、彼がまだアナハイムにいた頃のことを今でも覚えてるよ。僕らはカフェテリアで話したんだ。ちょうど彼が何かを1ガロンも飲んでいたんだ。1ガロンだよ？
僕は飲み物の中身が気になってたまらなくて、ついストレートに聞いちゃったんだ。『ねぇ、それ何？』って。見て見ぬふりはできなかった。だって、あれだけの大男がエネルギー補給をしているなら、『僕もやる！一緒にやってみたい！』ってなるでしょ。結局、中身はアミノ酸のドリンクだったんだけどね」
大谷について「本当に、これまでに誰も見たことのないやり方で、このスポーツの発展に貢献していると思う」と羨望の眼差しを向けたロドリゲス。球界屈指の好打者が声を弾ませながら称賛を送る姿には、二刀流スターがいかに米球界で尊敬を勝ち得ているかが垣間見えた。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]