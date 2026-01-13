大谷翔平が1ガロンも飲み干した“謎のドリンク”が判明！　球宴で共闘したマリナーズ外野手が証言「見て見ぬふりはできなかった」

球界で尊敬を集めている大谷(C)Getty Images

圧巻の投打二刀流で、球界を席巻し続けている大谷翔平。名門ドジャースが、10年総額7億ドル（約1015億円＝23年12月の契約当時のレート）もの価値を見出した彼の挑戦には、同じ時代を生きるライバルたちも強い関心を抱いている。

「彼は信じられないほどすごいよ。今の彼のプレーぶりは、野球界全体の基準を引き上げている」

そう目を丸くしながら語るのは、マリナーズのフリオ・ロドリゲスだ。球団のレジェンドであるイチロー氏を「師」と仰ぎ、直接薫陶も受けている25歳は、現地時間1月10日に母国ドミニカ共和国のジャーナリストであるヤシエン・プーホルス氏のYouTubeチャンネルに出演。そこで稀代のスーパースターである大谷に対する想いを打ち明けた。

現代野球において「不可能」とすら考えられてきた投打二刀流を、異次元のレベルでこなす日本人スターにロドリゲスの興味は尽きない。23年にシアトルで開催されたオールスターに出場した際のエピソードも告白している。