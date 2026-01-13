「水筒すごい」木下優樹菜、おいしそうな手作り料理公開「めっちゃ真似させてもらいたい」「えらい」
元タレントでYouTuberとして活動する木下優樹菜さんは1月12日、自身のInstagramを更新。おいしそうな手作り料理を公開しました。
【写真】木下優樹菜の豪華な手作り料理
コメントでは、「水筒すごいですね」「クッキングシートそうやって挟めばいいのか！めっちゃ真似させてもらいたい笑」「えらい」「美味しそう〜」などの声が上がりました。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
「美味しそう〜」木下さんは「ピザパン ツナマヨパン タラマヨパン ガーリックバター 冷凍保存して朝の時短 餃子も」とつづり、写真7枚と画像1枚を載せています。写真の1、2枚目は木下さんが水筒を持つ姿で、3枚目以降はおいしそうなピザパンなどを作って冷凍する様子です。手際の良さが伝わってきます。
「ほんとに凄すぎる母！！！！」2025年12月17日の投稿では「撮ってたものだけの2025お弁当集」と題し、スライドショー形式で写真が流れてくる動画を公開した木下さん。バラエティー豊かなラインアップに「マジすげ〜すごいよ」「ほんとに凄すぎる母！！！！」などの声が上がりました。
