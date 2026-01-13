タレント・モデルでフィギュアスケーターの本田紗来さんが自身のインスタグラムで、お正月の様子を投稿しています。



【写真を見る】【 本田紗来 】「お正月のみゆさん」姉・本田望結とあったかバックハグ フォロワー称賛「極上の遺伝子」



紗来さんは「お正月のみゆさん」とテキストして、姉の本田望結さんを後ろから包み込むように “バックハグ” している写真を投稿。ウールのグレーのコートをまとう望結さんを、ビーニーをかぶってフリースのコートを着た紗来さんが抱きしめる格好になっていて、見るからに温かそうです。















紗来さんは「1日の早朝から生放送を終えて、そこから急いで来てくれて一緒に初詣できました」と、望結さんと手をつないでのポーズや見つめ合ってキュンのポーズなどの写真を投稿。6枚目には「一緒にリングも買いました」と、リングをした手同士をつないだ写真も投稿していて、仲の良さが伝わってきます。









フォロワーからは「お2人とも美しい」「可愛さ半端ねぇ」「ずっと見ていられる」「極上の遺伝子かよ」など、称賛の声が集まっています。

【担当：芸能情報ステーション】