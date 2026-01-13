群馬県の山本一太知事は13日の会見で、前橋市長選で前職の小川晶氏が再選したことについて言及した。

山本知事は小川氏の再選について「前橋市民の民意によって再選されたことに対しては敬意を表したいと思います。そして、今後の市政運営にも全力を尽くしていただくことを期待しております。一方で、前橋市政には依然として多くの課題が残されております。1日も早く市政が正常化して、前橋市が前に進める状況になることを強く望んでおります。次に、丸山彬さんはじめ陣営の皆さん、丸山さんの支援者の皆さんにも心からの敬意を表したいと思います。限られた準備期間の中で、有権者一人ひとりと真摯に向き合って全力で選挙戦を戦った。しかも変な手練手管なしにクリーンに正攻法でやった。これは本当に高く評価されて然るべきだろうと思っています」と述べた。

記者から小川氏との今後の関係性について聞かれると「小川前市長は市民の民意を受けて再選されており、それをしっかり受け止めなきゃいけないと思うので、淡々とお付き合いをしていくことになると思います」と答えた。

前橋市長選は前市長の小川氏が元職員の既婚男性とホテルで複数回会っていた問題で辞職したことに伴って実施された。

（ABEMA NEWS）