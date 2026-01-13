好評につき復活販売！乃が美で「ウルトラマン」とのコラボ食パン2種発売
乃が美ホールディングスは1月10日〜31日、特撮ヒーロー「ウルトラマン」とのコラボ商品「ウルトラ・リッチハニーパン」と「ウルトラ・リッチキャラメルパン」を、高級「生」食パン専門店「乃が美」にて復活販売する。
ウルトラ・リッチハニーパン
「ウルトラマン」とのコラボ商品は、2025年の発売時に大きな反響があり、再販を望む多くの声が寄せられたことから再販が決定した。
「ウルトラ・リッチハニーパン」は、看板商品「創業乃が美」をベースに、バターとはちみつを3倍、練乳を2倍配合した濃厚な味わいが特徴。「ウルトラ・リッチキャラメルパン」は、キャラメルチョコを通常比1.5倍練り込み、芳醇な香りを引き出している。
ウルトラ・リッチキャラメルパン
両商品とも、ハーフサイズ(1斤)1,200円。購入特典として、連結可能なオリジナルチャーム(全5種・ランダム)1個と専用紙袋が付く。
全5種のチャームがそろうコンプリートセット(7,900円)も用意する。販売は一部の国内店舗とオンラインショップで行われ、在庫がなくなり次第終了となる。
