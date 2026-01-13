摘みたていちごをその場でスイーツに。伊豆のいちご専門店がいちご狩りイベント開催
村の駅が運営するいちご専門店「道の駅伊豆のへそ いちごBonBonBERRY 伊豆の国factory」は1月18日、第1回目となる直営農園でのいちご狩りイベント「Farm to Table」を開催する。4月まで月に1回実施する。
いちごBonBonBERRYのFarm to Table 〜ファーム トゥ テーブル〜
イベントでは、その場で摘んだいちごを主役に、パティシエがスイーツに仕立てたいちごスイーツを楽しめる。直営のいちごハウスに入ることができる機会は、このイベント時のみとのこと。
参加費は大人6,000円、小学生以下3,000円。いちご狩り、スイーツ、ドリンク料金含む(お土産付き)。1回目の予約受付は終了しており、第2回(2月開催分)の予約は1月10日から26日まで専用フォームで受け付けている。応募多数の場合は抽選。
いちごBonBonBERRYのFarm to Table 〜ファーム トゥ テーブル〜
イベントでは、その場で摘んだいちごを主役に、パティシエがスイーツに仕立てたいちごスイーツを楽しめる。直営のいちごハウスに入ることができる機会は、このイベント時のみとのこと。
参加費は大人6,000円、小学生以下3,000円。いちご狩り、スイーツ、ドリンク料金含む(お土産付き)。1回目の予約受付は終了しており、第2回(2月開催分)の予約は1月10日から26日まで専用フォームで受け付けている。応募多数の場合は抽選。