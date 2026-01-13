【不二家の新業態「ペコちゃんmilkyタイム」】「ミルキー」風味のドリンクやスイーツが楽しめるカフェが初登場 / 浦和美園駅に1号店オープン、福袋&ガラポン抽選会も
不二家は、ロングセラーキャンディ「ミルキー」をイメージしたドリンクやスイーツを楽しめる新業態のカフェ「ペコちゃんmilkyタイム」を展開する。第1号店として「ペコちゃんmilkyタイム 浦和美園店」を、2026年1月28日(水)10時に全国初オープンする。
同店は、「ミルキー」ブランドのやさしいミルクの風味を活かしたドリンクや、ドーナツ、パイ、マフィン、ケーキ、ソフトクリームなど多彩なスイーツを取りそろえるカフェ形態の店舗。「ミルキー」に包まれるような空間で、老若男女問わず新たなブランドの楽しみ方を提案する。
◆のむmilky(各種) 各税込450円
ミルキーの優しい甘さを味わいながらもすっきりと飲みやすい「のむmilky」。コーヒー、ティー、抹茶、ほうじ茶に加え季節限定のチャイも登場。いずれもホットとアイスが選択可能。
･【冬季限定】のむmilky(チャイ)
ミルキーの甘さにスパイス香るティーを合わせた一杯。
のむmilky（チャイ）
･のむmilky(池田抹茶)
鹿児島県の老舗茶商「池田製茶」の抹茶を使用。
のむmilky（池田抹茶）
･のむmilky(池田ほうじ茶)
同じく「池田製茶」のほうじ茶を使用し、香ばしさとまろやかさを合わせた味わい。
のむmilky（池田ほうじ茶）
◆milkyパイ(各種)
「ペコちゃんmilkyタイム」でしか味わえない限定商品。自社製のバター風味パイ生地に、隠し味としてミルキーの練乳を使用したフィリングを合わせた仕立て。イートインでは温めて提供する。
･ミートパイ ※大豆ミート使用 税込345円
大豆ミートを使用したチリミートをパイに詰め込み、粉チーズを振り、香ばしく焼き上げた仕立て。
ミートパイ ※大豆ミート使用
･アップルパイ 税込324円
シナモンの効いたカラメル風味のアップルフィリングをたっぷり詰め込み、クランブルをのせ、香ばしく焼き上げた仕立て。
アップルパイ
･あんこパイ ※北海道産小豆使用 税込324円
求肥を重ねたパイを香ばしく焼き上げ、北海道産小豆の粒あんをたっぷりのせた仕立て。
あんこパイ ※北海道産小豆使用
◆ふんわりミルキークリームロール 税込495円
真っ白なミルキーロール生地にミルキークリームをたっぷり巻き込み、上面にミルキーソースを絞ったロールケーキ。
ふんわりミルキークリームロール
このほか、ドーナツやマフィン、ソフトクリームも展開し、ドリンクとのお得なセットメニューも用意する。
milkyドーナツ（イメージ）
milkyマフィン（イメージ）〈新店舗「ペコちゃんmilkyタイム 浦和美園店」概要〉
◆ペコちゃんmilkyタイム 浦和美園店
オープン:2026年1月28日(水)10:00
住所:埼玉県さいたま市緑区美園4-12浦和美園駅2階
電話番号:048-711-3186
営業時間:10:00〜20:00
席数:カウンター8席、テーブル20席
ペコちゃんmilkyタイム 浦和美園店 イメージ〈オープン記念企画〉
◆開店記念お楽しみ袋販売
「ペコちゃんmilkyタイム Happy Bag」
価格:税込2,525円
※数量限定でなくなり次第終了
【詰め合わせ内容】
･ペコサブレ(5枚入)
･ミルキー袋
･ペコちゃんmilkyクッキー 2枚
･ペコちゃんmilkyタイムマグカップ
･ペコちゃんmilkyタイムトートバッグ
･たまさぶろうクリアファイル
･「ペコちゃんmilkyタイム」で使えるクーポン券
「ペコちゃんmilkyタイム Happy Bag」
◆ガラポン抽選会
2026年1月28日(水)〜2月1日(日)の5日間、税込1,200円以上の購入で参加可能。
【景品】
1等:ペコちゃんジャンボぬいぐるみ
2等:卓上ペコちゃん人形(ブラウン)
3等:選べるオリジナルカラートートバッグ
4等:選べる焼菓子
5等:ペコちゃんmilkyタイムステッカー
※各日数量限定、なくなり次第終了。
ペコちゃんジャンボぬいぐるみ〈オープン当日イベント〉
オープン当日の2026年1月28日(水)には、不二家のキャラクター「ペコちゃん」と、埼玉高速鉄道のキャラクター「たまさぶろう」が登場するイベントが開催。ペコちゃんは埼玉高速鉄道の制服を着用して登場予定。
【時間】11:00〜/13:00〜/15:00〜(各回約20分)
【場所】浦和美園店付近
※状況により時間変更や中止の場合あり。
ペコちゃん＆たまさぶろう〈「ペコちゃんmilkyタイム」とは〉
「ペコちゃんmilkyタイム」は、不二家の新たなカフェ業態。ロングセラーキャンディ「ミルキー」のやさしいミルク風味をイメージしたドリンクやスイーツを通じて、日常の中でほっと一息つける“癒しの時間”を提供する。ミルキーの世界観に包まれた空間で、選べる楽しさとくつろぎのひとときを提案する。
ペコちゃんmilkyタイム