ILLITの日本人メンバー・イロハ、透き通るような“白肌”にクギ付け！愛らしさ全開の上目遣いにキュン【PHOTO】

ILLITの日本人メンバー・イロハが、透明感あふれるビジュアルでファンの心を掴んだ。

イロハは最近、ILLITの公式インスタグラムを更新し、「2025年の終わりに」とともに数枚の写真を投稿した。

【写真】「えぐかわ」イロハ、超至近距離SHOT

公開された写真には、オールホワイトの衣装に身を包んだイロハの姿が収められている。ファー素材の帽子とアクセサリーが、イロハ特有の柔らかな雰囲気を引き立てている。

しゃがみ込んだポーズでカメラを見上げる“上目遣いショット”では、透き通るような白い肌と大きな瞳が際立ち、ILLITの最年少メンバーらしいピュアな魅力があふれている。

投稿を見たファンからは「本物の天使？」「可愛すぎて気絶…」「透明感が限界突破」などのコメントが寄せられている。

（写真＝ILLIT公式Instagram）イロハ

なお、イロハが所属するILLITは、本日（1月13日）日本2ndデジタルシングル『Sunday Morning』をリリースした。

◇イロハ プロフィール

2008年2月4日生まれ。本名は外園彩羽（ほかぞのいろは）。東京都出身。2023年6〜9月に放送されたサバイバル番組『R U Next？』で4人目にILLITメンバーとして名前を呼ばれ、デビューを果たした。グループ最年少ながら、3歳から習っているダンスはグループ随一の実力を誇る。パフォーマンスの時のカリスマ性と普段の可愛らしいギャップが魅力。