１３日放送の日本テレビ系「情報ライブ ミヤネ屋」（月〜金曜・午後１時５５分）では、この日、地元・奈良で日韓首脳会談に臨んだ高市早苗首相（自民党総裁）が今月２３日の召集が予定される通常国会の冒頭で衆院を解散する検討に入ったことを報じた。

２月上中旬に衆院選が実施される公算が大きくなった今回の動きについて、コメンテーターで出演の野村修也弁護士は「高市総理の頭の中には外交でしっかり点数を稼いで国民に訴えようって思いはあると思います」と、まず発言。

「他方で今の少数与党になってしまった前の政権、石破政権ですけど。この状況で引きずっているいろんなものがあるんですね。少数ですから野党と組まなきゃいけないってことで野党の政策を丸呑みしなきゃとかですね」と高市政権の置かれた現状を推察。

「今、組んでいる本予算も去年の６月の骨太の方針に基づいて作ってるんで基本的には石破政権の元で考え出された本予算なんですね」と続けると「そう考えると、自分の改革をやるためには政権基盤でっかりとした安定を図って、やりたい改革を国民に訴えるんだと。これが高市さんの雰囲気に合ってるロジックだと思うんですが。これは伸るか反るか分かりませんけど」と話していた。