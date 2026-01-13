◆第６６回京成杯・Ｇ３（１月１８日、中山競馬場・芝２０００メートル）＝１月１３日、美浦トレセン

重賞初制覇を狙うグリーンエナジー（牡３歳、美浦・上原佑紀厩舎、父スワーヴリチャード）は、指揮官が初めて見た瞬間にほれ込んだ逸材だ。

出会いは２４年のセレクトセール。「見た目が格好良くて、ほれぼれしました」。上原佑調教師は多くの１歳馬が立ち並ぶ会場で、その姿を鮮明に覚えている。

当時は管理する予定はなかったが、後になって預託の話が飛び込んできた。「声がかかってうれしかった」。こうして父と同じ栗毛の若駒は、２３年開業の若手トレーナーの下で鍛錬を積むことになった。

昨年６月の東京開幕週のデビュー戦は３着に敗れたが、休養後の前走は２番手からノーステッキで３馬身差の楽勝。上がり３ハロン３２秒９と、大器の片りんを示す勝ち方だった。「気性が勝っているタイプですけど、手の内に入るようになってきました」。

中間も、陣営はリラックスすることを重点に調整。１３日は６５秒２のゆったりとしたペースで美浦・坂路を駆け上がった。「精神的な成長が見られますし、緩さも解消してきています」と、確実なステップアップを見せている。

厩舎は昨年、２歳戦で美浦トップの１１勝。楽しみな３歳馬を多く管理するなかで、スワーヴリチャード産駒に大きな期待をかけている。「ウチの同世代のなかで能力はトップクラス。体がすごく柔らかくて、これは走る芝中距離馬の特徴」。さらなる飛躍を見据える上原佑厩舎の真打ちが、皐月賞と同じ舞台で、その実力を見せつける。（浅子 祐貴）