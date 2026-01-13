¡Úµð¿Í¡ÛÆâ³¤Å¯Ìé¥³¡¼¥Á¤¬É¾²Á¤·¤¿¥É¥é£±ÃÝ´ÝÏÂ¹¬¤Î»ÑÀª¡Ö¿´ÇÛ¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¿·¿Í¹çÆ±¼«¼ç¥È¥ì³«»Ï
¡¡µð¿Í¡¦Æâ³¤Å¯ÌéÅê¼ê¥³¡¼¥Á¤¬£±£³Æü¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¥¿¥¦¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¿·¿Í¹çÆ±¼«¼ç¥È¥ì¤ò»ë»¡¡£¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¤ÎÃÝ´ÝÏÂ¹¬Åê¼ê¡ÊºíµÜÀ½ºî½ê¡Ë¤ËÂÐ¤·¡Ö³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¤Í¡×¤È´üÂÔ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡Æâ³¤¥³¡¼¥Á¤¬Åìµþ¥¬¥¹¤«¤é£°£³Ç¯¼«Í³ÏÈ¤ÇÆþÃÄ¤·¤Æ°ÊÍè¡¢£²£²Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¼Ò²ñ¿Íº¸ÏÓ¤Ç¤Îµð¿Í£±°Ì»ØÌ¾¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬ÃÝ´Ý¡£Â¨ÀïÎÏ¸õÊä¤È¤·¤Æ£±Ç¯ÌÜ¤«¤é³èÌö¤òÁÀ¤¦¥ë¡¼¥¡¼¤Ë¤Ï¡Ö¤±¤¬¤ò¤·¤Ê¤¤¤³¤È¡£¶ÛÄ¥´¶¤â¤â¤Á¤í¤ó¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤·¡¢¤±¤¬¤ò¤»¤º¤Ë¥¥ã¥ó¥×¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢½ù¡¹¤Ë´·¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È£±·î»þÅÀ¤ÇÈô¤Ð¤·¤¹¤®¤Ê¤¤½ÅÍ×À¤òÀâ¤¤¤¿¡£
¡¡ÃÝ´Ý¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÊóÆ»¿Ø¤ä¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸«¤Ä¤á¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¡¢¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¡¢¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ç¤Î¥·¥ã¥É¡¼¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤Ê¤É¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤òÃ¸¡¹¤È¾Ã²½¡£Æâ³¤¥³¡¼¥Á¤ÏÉ½¾ð¤äÎý½¬»ÑÀª¤ò¸«¤¿¾å¤Ç¡Ö·ë¹½¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¹¤Ã¤Ý¤¤´¶¤¸¤Ï¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¢¤ó¤Þ¤ê¡ÊÈô¤Ð¤·¤¹¤®¤ë¡Ë¿´ÇÛ¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¤¤¤¦´¶¤¸¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤¿¡£
¡¡Îý½¬Á°¤Ë¤Ï¡¢°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¤¬¿·¿Í£±£±Áª¼ê¤ÎÁ°¤Ç·±¼¨¡£¡Ö¤¢¤±¤Þ¤·¤Æ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©¡¡³§¤µ¤ó¿´¶¤Ï¡£º£¤Î»Ö¤òÄ¹¤¯»ý¤Ã¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¹çÆ±¼«¼ç¥È¥ì¤Ï¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Î¾ì¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤¡£¤È¤Ë¤«¤¯£±Ç¯´Ö¡¢ËèÆüÂ³¤±¤é¤ì¤ëÂÎÎÏ¤È¡¢¥×¥íÌîµåÁª¼ê¡¢¿Í¤È¤·¤Æ¤Î»ÑÀª¤ò³Ø¤Ö´ü´Ö¤À¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¼ê¤òÈ´¤«¤º¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¡Ö´Ä¶¤À¤Ã¤¿¤ê¤Ë¤Þ¤º¤Ï´·¤ì¤ë¤³¤È¤¬°ìÈÖ¡£¤½¤ì¤Ë´·¤ì¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¸µµ¤¤Ê»Ñ¤Ç¥¥ã¥ó¥×¥¤¥ó¤·¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´üÂÔ¤ò¹þ¤á¤ÆÇ®»ëÀþ¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£