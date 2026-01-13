「投刀塚」はなんて読む？「た」から始まる熊本県の地名！
地図や旅先で見かけるけど、実は間違って読んでいた！そんな地名、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな難読地名をご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！
「投刀塚」はなんて読む？
「投刀塚」という漢字を見たことはありますか？
ヒントは、熊本県にある4文字の地名です。
いったい、「投刀塚」はなんと読むのでしょうか。
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は、「なたつか」でした！
投刀塚は、熊本県熊本市北区植木町にある地名。
熊本市には、観光名所としても名高い「水前寺成趣園（じょうじゅえん）」があります。
そのなかに建つ「出水神社」は、1878年、西南戦争で荒廃した熊本城下の復興を願って創建されました。
熊本藩主であった細川家の歴代当主と細川忠興の妻、ガラシャが祀られ、学問や武道、また産業の神として親しまれていますよ。
みなさんはわかりましたか？
家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！
《参考文献》
・『地名辞典』
・『熊本市観光ガイド』
ライター Ray WEB編集部