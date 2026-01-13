【廃棄された修道院 1/35スケールミニチュア】 3月 発売予定 価格：6,680円

海外のホビーメーカー「ZHENMU」は、ミニチュア「廃棄された修道院 1/35スケールミニチュア」を3月に発売する。価格は6,680円。

本製品は、同社オリジナルのミニチュアとなっており、崩れ落ちた壁などが、荒廃した世界観をリアルに再現しているほか、LEDギミックを搭載し、間接照明としても幻想的な雰囲気を演出する。

スケール：1/35スケール サイズ：L 116mm × W 89mm × H 236mm 素材：樹脂 使用電池：リチウムイオン電池（3.5V/200mAh）

(C)2025 Zhen Mu. All rights reserved. Designed and Manufactured by微观臻慕ZHEN MU

※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。